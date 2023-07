Jorge Macri: “Me gustaría que Horacio fuera más enfático en su apoyo a mi candidatura”

El precandidato a Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se pronunció hoy sobre la interna de Juntos por el Cambio y el respaldo que recibe de los principales referentes del PRO, al ser el único postulante del partido, pero solicitó un mayor respaldo del actual alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Yo soy el único candidato del PRO. Me preocupó en algún momento que nos dividiéramos, cuando existía la posibilidad de que Fernán Quirós también sea candidato por el PRO. Me parecía que no era bueno que tuviéramos una oferta dividida en la Ciudad”, manifestó Macri