El actual intendente de la ciudad de Córdoba y gobernador electo de la provincia, Martín Llaryora, celebró la victoria en las elecciones de Daniel Passerini, quien lo sucederá en el cargo y en un discurso fuerte criticó a los líderes de Juntos por el Cambio.

En medio de la la euforia por un nuevo triunfo del frente “Hacemos Unidos por Córdoba”, destacó el rol de Juan Schiaretti como candidato a Presidente de la Nación y apuntó contra los dirigentes de Buenos Aires que viajaron anoche a la provincia esperanzados con una victoria que no se concretó de Rodrigo de Loredo.

“Fallaron todos los números, los que no fallaron fueron los cordobeses que entendieron que para gobernar esta ciudad necesitamos que nadie de afuera nos venga a explicar nada. Hoy es el triunfo de miles y miles de vecinos. Lo que se encontraron hoy es con esta nueva expresión política que tumbó todas las encuestas, que tumbó todos los pronósticos”, dijo Llaryora.

Y agregó: “Hoy somos más cordobeses que nunca, hoy es Córdoba la que se puso de pie. Basta de que nos maltraten de afuera, basta de que nos digan qué hacer los pituquitos de Recoleta. Que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra Patria, este es el grito de Córdoba”.

“Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseándose por los medios de la Capital Federal donde nos agreden, en donde nos mienten. Por eso yo no me callo, no lo tengo miedo a nada, solo le tengo miedo a quedar mal y no defender a los cordobeses”, sentenció el actual intendente de la capital cordobesa.

Sin resignar el tono eufórico del discurso, Llaryora apuntó directamente contra los dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires y recordó el caso de las retenciones. “Hasta cuando nos van a explicar cómo se gobierna bien, cuando todos los recursos son del interior de la patria. Pasaron dos gobiernos, devuélvannos la guita de las retenciones”, manifestó,