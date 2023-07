Se confirmó que los restos óseos hallados hace 10 días en un descampado en la ciudad de Mar del Plata pertenecen a Iara Nardelli, la adolescente de 16 años que había desaparecido el 30 de junio.

La joven fue vista por última vez en el hogar Aldeas Infantiles de Mar del Plata, lugar donde estaba internada desde el 2021. Según el Juzgado de Familia N°2 de Mar del Plata, el hecho se trató de un suicidio. Sin embargo, tanto la madre de la víctima como el abogado de la familia cuestionan el hecho y piden que se investigue el caso para determinar qué le sucedió a Iara.

"Lo único que quiero decir es que a raíz de un intento de suicidio la jueza (de Familia) decide sacarme a mi hija, la internó en una institución porque consideró que ahí iba a estar cuidada y hoy solo tengo tres huesos y un sinfín de preguntas. No voy a parar hasta que me digan qué paso con mi hija, y que no me vengan a decir que fue suicidio o que una jauría de perros la atacó", dijo Mariela en una conferencia de prensa.

La madre contó que Iara "se veía con un hombre de 29 años y nadie se lo prohibió", detalló que se llama Sergio y pidió que "se lo investigue y que lo citen". "No acusamos a nadie, pero queremos que lo investiguen", remarcó.

El abogado de la familia, Maximiliano Orsini, confirmó hoy a la prensa que ayer obtuvieron "los resultados del informe del laboratorio de estudios forenses privado que se realizo en Junín, que confirmó que los restos oseos (tibia, cráneo y mandíbula), hallados hace diez días en un descampado del barrio Virgen de Luján, corresponden a la adolescente Iara Nardelli".

También reiteró que quieren "saber lo que pasó" y que "no hay hipótesis de lo que pudo haber ocurrido".

"Solo se encontraron unos huesos y no hay rastros de sangre ni vestigio que demuestre que pudo ser atacada por unos perros. Son solo huesos y no hay rastros de órganos blandos con los huesos. Por otro lado, se encontró ropa que está intacta, todo suena raro para que sea producto de una jauría de perros", sostuvo Orsini.

El letrado sostuvo que no está el teléfono, ni el pantalón, y consideró que se trata de "una escena plantada, pusieron las cosas en ese descampado".