Inter Miami vs. Cruz Azul, por la Leagues Cup: formaciones, dónde ver en vivo y a qué hora juegan

Lionel Messi tendrá su tan ansiado debut en el Inter Miami este viernes 21 de julio, cuando desde las 21 se enfrente con Cruz Azul por la primera jornada del Grupo Sur 3 de la Leagues Cup 2023.



En el Inter Miami Stadium, Fort Lauderdale, La Pulga partirá como suplente y luego se calzará por primera vez la número 10 de Las Garzas, luego de lo que fue la espectacular presentación que le hicieron el último domingo en un mega evento llamado La Revelación en el DRV PNK Stadium.

Cómo llegan Inter Miami y Cruz Azul al duelo de la Leagues Cup

Inter Miami, dirigido por Gerardo Martino, acumula diez cotejos consecutivos sin poder vencer en la MLS, con 21 unidades en el mismo número de duelos, siendo el 28° de 29 franquicias en la tabla y estando a 33 puntos del primer lugar. En su último encuentro cayó 3-0 con Saint Louis City SC, pero con la llegada de Messi y de Sergio Busquets buscará cambiar su suerte esta temporada.

Por su parte, el equipo que disputa la Liga MX igualó uno de sus peores arranques en torneos cortos en la historia del fútbol azatecas. Hasta el momento se disputaron tres fechas del Apertura y el equipo dirigido por el Ricardo Ferretti no sumó puntos en ningún partido, cosechando tres derrotas consecutivas hasta el momento y se ubica en el fondo de la tabla de posiciones. 0-2 ante Atlas, 0-2 frente a Toluca y 1-2 contra Tijuana, en donde los Xolos ganaron el partido en la última jugada.

La probable formación de Inter Miami vs. Cruz Azul, por la Leagues Cup

Drake Callender; Ian Fray, Serhiy Kryvtsov, Noah Allen, Robert Taylor; Lawson Sunderland, Dixon Arroyo, Kamal Miller; Benjamin Cremaschi, Robbie Robinson o Lionel Messi y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino.

El posible once de Cruz Azul vs. Inter Miami, por la Leagues Cup

Andrés Gudiño; Carlos Salcedo, Willer Ditta, Ignacio Rivero, Rodrigo Huescas; Kevin Castaño, Erik Lira, Moisés, Christian Tabó; Rodolfo Rotondi y Diber Cambindo. DT: Ricardo Ferretti.

Inter Miami vs. Cruz Azul, por la Leagues Cup: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21

TV: Apple TV

Estadio: Inter Miami Stadium, Fort Lauderdale

Fixture del Inter Miami: los 5 partidos que se le vienen

Inter Miami vs. Cruz Azul | Fecha 1 Leagues Cup | Día y hora: 21 de julio a las 21

Inter Miami vs. Atlanta United | Fecha 2 Leagues Cup | Día y hora: 25 de julio a las 20.30

Inter Miami vs. Charlotte FC | Fecha 23 de la MLS | Día y hora: 20 de agosto a las 20.30

New York Red Bull vs. Inter Miami | Fecha 24 de la MLS | Día y hora: 26 de agosto a las 20.30

Inter Miami vs. Nashville | Fecha 25 de la MLS | Día y hora: 30 de agosto a las 20.30