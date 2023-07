Yassine Bounou, más conocido como Bono, fue otra de las figuras del fútbol internacional que el Mundial Qatar 2022 lanzó al estrellato. El arquero de Sevilla brilló con la sorprendente selección de Marruecos y especialmente para la Argentina se convirtió en un personaje a seguir por su perfecto español aprendido de sus compañeros de equipo albicelestes y su fanatismo por River y Ariel Ortega.

Este martes, el arquero habló con TyC Sports desde Casablanca y, además de un curioso cruce con el Burrito, dejó algunos conceptos de admiración para con su colega de la Scaloneta Emiliano Martínez y una revelación sobre cuando casi le arrebata al Dibu su Guante de Oro al mejor arquero del Mundial.

Sobre la anécdota según la cual se habría quedado con el premio de no ser por la espectacular atajada a Randal Kolo Muani y la actuación en los penales en la final con Francia, Bono relató: "Se lo dije al Dibu en la gala de The Best: yo iba a salir del estadio antes porque había mucha gente el día de la final y vino uno de la FIFA y me dijo de aguantar por el Guante de Oro", reveló, dando a entender que le pidieron que se quedara para recoger el trofeo. Pero reconoció: "Después vino la atajada esa y la actuación en la tanda de penales y fue muy merecido, se merece el Guante de Oro". Y siguió con más elogios: "Las cosas son como son, hay que decir la realidad y es que la Argentina la diferencia que no tenía antes es que ahora tiene un arquero muy decisivo y eso el equipo lo ha notado".

Bono y su mirada sobre las leyes Dibu para restringir a los arqueros en los penales

"Nosotros vimos arqueros haciendo eso antes, pasa que cuando es Argentina posiblemente cuesta más entenderlo. De todas formas con lo grande que es el Dibu, aunque se tiene que quedar en la línea llega para tapar el ángulo. Al final el que va a patear tiene muchísima ventaja para meter gol, si permiten a los arqueros que jueguen un poquito con esa presión está bien. De todas formas, los arqueros nos adaptaremos a las nuevas reglas, encontraremos nuevas formas para estar cerca de atajar un penal, hay que adaptarse",