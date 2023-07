Cavani nació para jugar en Boca", sentenció Juan Román Riquelme en junio del 2022. Luego de que el uruguayo fuera ofrecido al Xeneize, los usuarios del cuadro de La Ribera comenzaron a reflotar la frase del Torero con la esperanza de que el Matador se ponga la camiseta azul y oro. Y como es muy probable que el atacante no continúe en el Valencia de España al no gozar de muchos rodaje, el anhelo parece estar más cerca de concretarse que nunca.

El primer contacto de Edinson Cavani con Boca, más de 15 años atrás

Corría el año 2007 y el uruguayo se perfilaba como una de las mayores promesas en el mundo del fútbol. En el Sudamericano Sub20 de Paraguay, el Matador convirtió siete goles en nueve partidos y se destacó por encima de jóvenes estrellas como el chileno Arturo Vidal y el brasileño Pato.

Cavani venía de salir campeón con Danubio del fútbol uruguayo en la temporada 2006/07 y su salida del club charrúa era un hecho. Fue ahí cuando apareció el Boca de Miguel Ángel Russo. En el Torneo de Verano de enero del 2007 en Mar del Plata, el Xeneize había caído en sus primeros dos partidos ante River e Independiente. En el tercer encuentro frente a San Lorenzo, el delantero Bruno Marioni se llevó las miradas tras convertir los dos tantos que le dieron la victoria al Xeneize, uno de tiro libre y otro de penal.

Este fue el detonante para que Boca craneara la idea de que ya tenía nombres de jerarquía en la delantera, como Martín Palermo, Rodrigo Palacio, el propio Marioni, Guillermo Barros Schelotto, Mauro Boselli, Andrés Franzoia y Marcos Mondaini. Como si la historia se repitiera en forma de loop, el goleador de cabellos largos fue ofrecido al club de La Ribera y les atraía la posibilidad de incorporarlo. “La verdad es que lo ofrecieron y nos gusta mucho”, manifestó el entonces vicepresidente de la institución Pedro Pompilio, fallecido en el 2008.

A pesar de que no sentían la necesidad de incorporar a un punta, Boca envió una oferta a las oficinas de Danubio: 1.200.000 dólares por el 50 por ciento del pase. Sin embargo, Erik Manasse, quien manejaba la carrera del Matador en ese momento, prefería ubicarlo en Europa ante el interés de varios gigantes.

De repente, apareció el Palermo de Italia y se quedó con el jugador. El conjunto italiano ofertó 3.900.000 euros por el 100 por ciento de Cavani, más un plus por objetivos, y se convirtió en la mejor venta en la historia del cuadro uruguayo.

El segundo coqueteo entre Cavani y Boca ocurrió en tiempos pandémicos. El delantero estaba registrando buenos números en el Manchester United (17 goles en 39 partidos, entre Premier League, Europa y Champions League, FA Cup y EFL Cup), pero no había podido participar de algunos encuentros por diversas lesiones musculares.

Cavani confesó en aquel momento que su diálogo con Juan Román Riquelme ya era fluído desde su época de goleador en el Paris Saint-Germain (2013-2020): "Hace unos añitos que tengo contacto con él. No me decía que fuera para allá. Él me felicitaba, me reconocía cosas mías como jugador que le gustaban". Los hinchas de Boca se alegraron cuando su padre, Luis Cavani, contó que estaba manteniendo charlas con el Xeneize y que su hijo se inclinaba por la casaca azul y oro.

Todo el mundo quería convencerlo para que firmara con el cuadro de La Ribera. Sebastián Abreu le endulzó el oído al declarar que "la iba a romper toda". Hasta su ídolo, Manteca Martínez, le habló públicamente a corazón abierto: "No se puede perder el Mundo Boca ni loco. Es la camiseta más linda que hay. La gente es fanática. No te vas a olvidar nunca de ponerte esa camiseta".

Sin embargo, a pesar de que hubo varios acercamientos entre ambas partes, Cavani prefirió seguir jugando en Europa. El propio Riquelme se animó a contar algunos detalles inéditos de sus conversaciones: "Siempre vamos a tener la ilusión de que venga a jugar en La Bombonera. Él en diciembre me dijo que tenía ganas de venir. Si ustedes se ponen a pensar, fíjense que la 7 de Boca no se usó nunca más en este semestre. Yo fui muy claro. Le dije a él que lo único diferente que teníamos para ofrecerle con respecto a Europa es que, cuando la cancha está llena, el piso se mueve".

El frustrado recibimiento de los hinchas de Boca a Cavani en el aeropuerto

A mediados del 2022, el teléfono de Edinson Cavani volvió a sonar. Y el llamado nuevamente fue de Riquelme. El uruguayo buscaba una salida del Manchester United para tener más rodaje de cara al Mundial de Qatar 2022, por lo que Boca se postuló otra vez como una opción viable.

Lo más curioso sucedió la mañana del 7 de agosto. El rumor de que Cavani se iba a calzar la camiseta azul y oro se esparció como reguero de pólvora en las redes sociales. Por lo tanto, un número importante de fanáticos xeneizes se dirigió sin escalas hasta Aeroparque para esperar la llegada del Matador. Pero el avión nunca aterrizó.

"Me enteré de todos los que fueron al aeropuerto pensando que yo llegaba. Yo me estaba yendo para el cambo justo, quería estar un poco afuera para reflexionar. Lo supe porque me lo hacía saber mi gente y mis amigos, pero que se haya creado todo eso como se creó..., incluso muchas veces diciendo cosas que no", puntualizó Cavani sobre lo ocurrido en aquella jornada.

Pese a que el proyecto deportivo lo atraía, el ex-Palermo priorizó continuar su carrera en Europa para llegar en óptimas condiciones al Mundial con su selección. El destino asignado fue Valencia de España y el sueño de los hinchas xeneizes se hizo trizas otra vez. Ahora, un año después de ese momento, el Matador asoma de nuevo en La Boca. ¿La cuarta será la vencida?