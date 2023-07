Tom Holland: "Era sin duda adicto al alcohol; me dio mucho miedo"

Tom Holland cumplió el objetivo que se había propuesto. Completar seis meses sin consumir bebidas con alcohol, lo que le permitió "dar un giro", como él describe, a su vida.

El actor describe este proceso que comenzó en una Navidad “de mucha, mucha borrachera” durante el pasado 2022, y terminó el 1 de junio, día de su cumpleaños número 27, y asegura que fue "lo mejor que ha hecho" y que ahora se siente “más feliz que nunca”.

"Era un esclavo del alcohol", se sinceró en el marco de una entrevista con On Purpose, donde contó que se encontraba en circunstancias donde “lo único en lo que podía pensar era en tomar una copa", entonces entendió que tenía que hacer algo al respecto "Me dio mucho miedo. Me dije: tal vez tengo un pequeño problema con el alcohol", profundizó.

“Sentía que no podía ser sociable, que no podía ir al bar y tomarme un refresco de limón. No podía salir a cenar. Realmente me estaba costando muchísimo. Simplemente me dije a mí mismo: ¿por qué? ¿por qué estoy esclavizado a esta bebida? ¿por qué me obsesiona tanto la idea de beber?”, cuestionó.

Habiendo transcurrido medio año sobrio, el actor reconocido por encabezar la trilogía de "Spider-Man Homecoming" para el MCU (Universo Cinematográfico por sus siglas en inglés y como se conoce al conjunto de películas y series conectadas entre sí ), reflexionó: “No puedo creer la diferencia que siento al no beber. Sí, me siento increíble. Podía dormir mejor. Podía manejar mejor los problemas”, dijo. “Las cosas que iban mal en los rodajes, que normalmente me molestarían, podía tomarlas con calma. Tenía mucha más claridad mental. Me sentía más sano, más en forma. Me alegra decirlo: era sin duda adicto al alcohol. No lo niego en absoluto”.

Su último proyecto audiovisual fue "The Crowded Room", que se estrenó el mes pasado en Estados Unidos. Esta serie implicó un desafío actoral en su trayectoria ya que encarna al conocido como el "violador del campus”, Billy Milligan. La producción está basada en el caso real, y cuenta a su vez con el protagónico de la actriz Amanda Seyfried ("Mank", "Chicas Pesadas", "Los miserables"). En adelante, Holland tiene otros proyectos en agenda como interpretar al reconocido bailarín Fred Astaire en su biopic que se encuentra en desarrollo.

Cabe recordar que no es la primera vez que el actor hace público su testimonio para hablar sobre salud mental, y concientizar por si alguna persona se encuentra viviendo una situación similar. En agosto del año pasado publicó un video donde contó que iba a cerrar sus redes sociales. "Quedo atrapado y caigo en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental", había dicho en aquella oportunidad.