La sala está compuesta por Carbajo y los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Estos dos últimos, visitantes asiduos de la Quinta de Olivos y Casa Rosada en tiempos en los que Mauricio Macri era jefe de Estado, deberían decidir se aceptan el apartamiento de su colega. La defensa de Cristina Kirchner ya anticipó que no sean ellos los que intervengan en el tratamiento del apartamiento de Carbajo.

Renunciamiento le queda enorme, pero "me bajo por la Patria y el peronismo" es la última jugada épica que le quedaba al presidente Alberto Fernández. El que abraza al FMI no reelige, ¿el que ajusta no gana?