Mientras el escándalo entre Morena Rial y su papá Jorge Rial sigue a la orden del día, la mediática se vio envuelta en otra polémica.

Se filtró un supuesto chat en el que la joven ofrece a su perro por una elevada suma de dinero.

Al conocerse esta conversación, los usuarios se indignaron.

En el ida y vuelta de Morena con una persona anónima, pueden verse las fotos del perrito, que ella misma envío, junto al monto que pide por él.

"Si sabés de alguien que lo quiera... Yo lo compré con papeles pero no lo puedo tener porque Fran (el hijo) es bruto, es Blue Merle (el perro), es hermoso".

"Me salió 230, pero a 200 lo dejo sin problema. Necesito que esté tranquilo y sea feliz, acá Fran es chiquito y no entiende", dice More en la conversación que indignó a los usuarios.