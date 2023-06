Milei lleva de candidato a un sindicalista denunciado por “desmanejo” de su obra social

Entre el 2018 y el 2019, en su rol de titular de la obra social de los trabajadores rurales, Pablo Ansaloni, habría creado un sistema “de retornos”, que le permitió desviar viáticos y otros conceptos por más de 10 millones de pesos. Así lo investiga desde el 2021 el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12, a cargo de Sebastián Casanello, que busca determinar la responsabilidad del dirigente en el destino de esos fondos. Ese mismo año se retiró a Ansaloni de la titularidad de OSPRERA, y se decidió una intervención, que ratificó los “desmanejos” de los recursos durante esos años. Pese a esto, el ex legislador del PRO logró sumarse a la lista de precandidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza, el espacio que lidera el economista Javier Milei. Así lo adelantaron desde el espacio, que afirmaron que el sindicalista será parte de la nómina que encabezará la periodista Marcela Pagano. Como titular del Partido FE, espacio fundado por el fallecido Gerónimo “Momo” Venegas, protagoniza una dura interna con la dirigencia bonaerense, que dejó el macrismo para apoyar al oficialismo de la provincia de Buenos Aires.



La presencia de Ansaloni en la lista de Milei fue una sorpresa, ya que hasta el momento no había novedades de su incorporación a la fuerza libertaria. El ex diputado nacional tuvo que dejar UATRE luego de perder la interna con el actual titular del gremio, José Voytenco, quien lo denunció además por el manejo de los fondos de OSPRERA, la obra social de los empelados rurales. En 2021, un fallo judicial desplazó al dirigente, intervino la entidad y comenzó una causa por el manejo irregular de fondos. Según pudo saber Política del Sur, la denuncia describe una maniobra con la que “se habrían quedado con algo más de 10.500.000 de pesos de la obra social del gremio en dos años”. En la documentación presentada a la Justicia, se muestra como se pasaron facturas de juguetes, joyas y ropa de niños. El gremio rural informó que la causa es producto de una auditoría que se realizó con la asunción de las nuevas autoridades en la OSPRERA, y derivó en “un nuevo escándalo en el gremio de los peones rurales”. “El trabajo, que ya está en el Juzgado, pudo constatar un festival de viáticos, por sumas millonarias, que se auto-autorizaron los miembros del Consejo Directivo de OSPRERA”, remarcó la presentación realizada en su momento por el gremio.





Además, los hechos presentados a la Justicia penal describen “un modus operandi que tenía entre sus principales vértices al diputado nacional Pablo Ansaloni, cuando era vicepresidente en la OSPRERA entre 2018 y 2019”. El escrito presentado en 2021 ante la Justicia agregó que, a pesar de la existencia “de una resolución interna de la obra social que establecía los valores de viáticos diarios que se debían pagar en concepto de comisión de servicios, los miembros del Consejo Directivo aprobaban sus propias rendiciones”. “Esas presentaciones superan en cientos de miles de pesos mensuales al límite máximo permitido y las órdenes de pago eran emitidas por ellos mismos. Era el lobo en el gallinero. Estamos transparentando todo el desastre que hicieron”, había argumentado Voytenco en un comunicado de prensa por esos días. “Hicimos un recuento de cómo acordaron, de manera previa y organizada, afectar el patrimonio de la OSPRERA en beneficio propio, abusando de sus respectivos cargos. Todo está certificado por una auditoría privada. Es una vergüenza por donde se lo mire”, declaró el sindicalista.



En tanto, en marzo de este año la intervención judicial encabezada por Néstor Acuña confirmó las sospechas de aquellos días, y adelantó que en el período que Ansaloni manejó la entidad “hubo malversación de fondos, administración fraudulenta y asociación ilícita”. Pese a esto, el dirigente logró colarse en la lista de Javier Milei. Además, Ansaloni estuvo envuelto en polémica en 2021, por una serie de comentarios antisemitas cuando se refería a los opositores durante las internas en el gremio de peones rurales: “Son como los judíos: no tienen patria, no saben dónde están”. Ante esto, el dirigente Carlos Maslatón impugnó la postulación del sindicalista. “Desastre, le avisé a Javier Milei que no metiera ni neonazis ni antijudíos en las listas. Pero no hay caso. Este sujeto Ansaloni va quinto diputado por Provincia. Logrará la banca con el 12 por ciento de los votos. ‘Los judíos no tienen patria’, dice”, sostuvo Maslatón en sus redes sociales.





El ex dirigente de la UATRE es el actual titular nacional del Partido FE y ahora competirá por una banca en el Congreso Nacional de la mano de La Libertad Avanza de Milei. Ansaloni ingresó como diputado nacional por Juntos por el Cambio (JxC) en 2017, y fue el único de extracción gremial que acompañó la reforma previsional del macrismo. Luego de la derrota de Mauricio Macri en las presidenciales de 2019, Ansaloni abandonó el bloque. Luego de algunos coqueteos con el Frente Renovador, terminó rompiendo con el sector opositor. Además de las denuncias por el manejo de la obra social, tuvo una fuerte interna con Voytenco, por la conducción del UATRE, algo que el dirigente consiguió luego de ganar las elecciones internas del gremio.