La aventura de Lionel Messi en Inter Miami todavía no comenzó, pero ya genera revuelo. Si bien se espera que la Pulga sea presentado en la MLS a mediados del mes próximo, muchos se animan a anticipar cómo será su impacto en la liga estadounidense. Uno de los que vaticinó cómo se vivirá su desembarco fue el exarquero Carlos Roa, quien tiró un pronóstico prácticamente inédito en el fútbol mundial: "Messi logrará que ambas hinchadas griten sus goles".

Lechuga, exarquero mundialista con la Selección Argentina, trabaja como entrenador de arqueros en el cuerpo técnico de Matías Almeyda. Junto con el Pelado, tuvo un paso por San Jose Earthquake de la MLS, así que conoce bien el fútbol. En diálogo con Super Deportivo Radio, el exjugador de Racing fue consultado sobre lo que será la aventura estadounidense de Messi y tuvo una elocuente respuesta: "A Messi en Estados Unidos lo aman. Tiene todas a favor para ir a Estados Unidos. ¿Quién no lo ama a Messi? ¿Quién no quiere tener a Messi en su país jugando? Es una gran oportunidad para el fútbol de Estados Unidos. ¿A Messi le va a costar? Messi se tiene que reír. Tiene que disfrutar, como lo hace. De taquito tiene que ir y disfrutar".

Acto seguido, al referirse sobre cómo será el recibimiento para el argentino por parte de los hinchas locales, Lechuga lanzó su sorpresivo vaticinio: "El hincha en Estados Unidos no tiene maldad y no existe esa malicia como en Sudamérica. El hincha rival seguramente gritará sus goles. En Estados Unidos se sientan juntos. No me quedan dudas de que Messi va a disfrutar. La gente lo podrá conocer, no me quedan dudas que los rivales se van a sacar fotos, lo van a aplaudir y gritarán sus goles. En Estados Unidos todo es diferente. Es un espectáculo. Allá, Messi logrará lo que no logró nadie: que ambas hinchadas griten sus goles. Está en un momento donde tiene que disfrutar todo, porque lo logró todo".

El arribo de Messi a Inter Miami ya tiene fecha

Si bien Lionel Messi transita los últimos días de sus vacaciones, desde su entorno ya trabajan en lo que será su desembarco en la MLS. Así, el arribo de la Pulga a Miami ya tiene fecha aproximada: entre el 14 o 15 de julio.

Para esas fechas, la idea de Messi es ya estar en Miami para reunirse con los dirigentes, firmar su contrato, ser presentado y comenzar a entrenar con su flamante equipo. La presentación se dará en el DRV PNK Stadium, la casa temporaria de Inter Miami hasta que finalice la construcción de su estadio. Según Mundo Deportivo, la idea de la franquicia de Florida es ampliar a 21 mil espectadores la capacidad de su actual cancha para recibir al argentino.

Una vez resuelta la llegada de Messi, habrá que ver si Inter Miami avanza por Gerardo Martino como entrenador, ya que actualmente el club está siendo dirigido por el argentino Javier Morales, quien oficia de DT interino desde la salida de Phil Neville.