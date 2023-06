¡Emocionante jornada de hockey en el sintético de Barrio Norte y San Nicolás!

En el sintético de Barrio Norte, las chicas de Sportsman se presentaron como locales ante Union y Cultura de Murphy. En un enfrentamiento reñido, el equipo Sub 14 logró una victoria emocionante por 3 a 2, demostrando su habilidad y trabajo en equipo. Por otro lado, en la categoría Sub 16, las chicas lucharon arduamente pero sufrieron una derrota por 3 a 0. Sin embargo, el equipo Sub 19 se destacó con una victoria contundente por 3 a 1, mostrando su dominio en el campo de juego. Por último, el equipo de Primera categoría tuvo un empate emocionante de 2 a 2, dejando todo en la cancha y manteniendo la emoción hasta el último minuto.

En San Nicolás, los chicos de Sportsman se enfrentarán a Regatas en una emocionante jornada de la Copa Amistad. A pesar de su esfuerzo y determinación, el equipo del Tren sufrió una derrota por 1 a 0 en un partido muy disputado. A pesar del resultado, los jugadores abandonaron todo en el campo y demostraron su pasión por el deporte.

A continuación, te presentamos los resultados de esta intensa jornada:

9na fecha del campeonato de la UDC: Deportista vs. Unión y Cultura

Sub 14: Victoria por 3 a 2

Sub 16: Derrota por 3 a 0

Sub 19: Victoria por 3 a 1

Primera: Empate 2 a 2

Copa Amistad: Regatas de San Nicolás 1 - 0 Deportista

La pasión y el talento se hicieron presentes en cada categoría, con emocionantes encuentros que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos. Tanto las chicas como los chicos de Sportsman abandonaron todo en la cancha, demostrando su compromiso y dedicación al hockey.

¡La temporada de hockey sigue en marcha y promete más emociones en los próximos encuentros! No te pierdas los próximos partidos y continúa apoyando a nuestros talentosos equipos de Sportsman. ¡El hockey brilla en Barrio Norte y San Nicolás!