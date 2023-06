Qué fue de la vida de "Sub Zero", el barra de River que golpeó y apretó a los jugadores

Hoy se cumplen exactamente 12 años. Del bochorno y de la idea de que River ya había descendido. Futbolística e institucionalmente. Faltaba la vuelta en el Monumental pero aquel 22 de junio de 2011, a los seis minutos del segundo tiempo, el Millonario empezaba a bajar para siempre los escalones de un túnel que lo llevaría hasta la B Nacional. Porque apenas César Pereyra marcó el segundo gol de Belgrano en la ida de la Promoción, diez integrantes de Los Borrachos del Tablón se metieron al campo de juego a arengar a sus jugadores.

Fue Adalberto Román el más increpado ya que venía de hacer un error grosero tomando la pelota con la mano en un córner en su propia área que terminó en el penal que convirtió César Mansanelli a los 25 del primer tiempo para adelantar al equipo local. Después, cuando a los 49 el Picante volvió a inflar la red, la situación se desmadró: encabezados por un barra encapuchado al que en las redes lo bautizaron Sub Zero por un supuesto parecido con el personaje de la saga Mortal Kombat, el grupo irrumpió en el campo de juego, empujó a Román, le hizo gestos al resto del plantel mientras Almeyda, símbolo de aquel equipo intentaba echarlos para ver si en lo que restaba de tiempo el Millonario podía cambiar la historia.



Lo que pocos saben es que desde aquel momento la gran mayoría de los jugadores abandonaron el club. No así Sub Zero. Es más: fue ascendido. Hoy es uno de los jefes de la facción oficial de la barra brava de River. Porque en el mundo del tablón identifican a ese encapuchado con Mauro Ferreras, el jefe de la facción Zona Norte de Los Borrachos, cuyo crecimiento exponencial como mano de obra de Guillermo Caverna Godoy se dio tras aquel descenso y que después de haber sufrido el derecho de admisión por parte del club recién tras la final frustrada de la Copa Libertadores 2018 en el Monumental contra Boca, volvió a pisar fuerte. Tanto que se alió con el Pato Ariel Calvici con quien era enemigo íntimo y ahora se para en el paravalanchas central cada vez que el equipo de Martín Demichelis juega de visitante por la Libertadores o tiene partidos por Copa Argentina donde la restricción de concurrencia se torna laxa. Porque pasan los jugadores, pasan los dirigentes pero quedan ellos, siempre, los

Aquel partido de bochorno que tuvo un parate de 20 minutos por parte del árbitro Néstor Pitana quién recién resolvió seguir el encuentro cuando le dieron todas las garantías de que nada más extraño iba a suceder, tuvo una causa judicial que no prosperó por la propia falta de voluntad de la Policía cordobesa, la Justicia local y la dirigencia del fútbol, más preocupada en ver cómo se gestionaba el “asunto River” que en preocuparse por perseguir y meter en la cárcel a estos barrabravas.

De hecho el proceso se abrió a partir de considerar el artículo séptimo de la ley de espectáculos deportivos que prevé pena de hasta tres años de prisión para quién impidiere por actos materiales la realización momentánea de un partido de fútbol. Pero el encapuchado Ferreras y el resto de su grupo se rieron del código penal a punto tal que cuatro días más tarde estaban en el Monumental alentando a River en lo que se convirtió en el entretiempo en la apretada al árbitro Sergio Pezzota que terminó insólitamente en probation. Pero esa es otra historia.

En River los Ferreras eran bastante conocidos. De hecho por entonces si bien no participaban de la conducción de la barra que estaba en manos de Martín Araujo y Caverna Godoy, eran el grupo de choque preferido de los Borrachos. Y el apellido Ferreras tenía a Mauro como cabeza pero a sus tres hermanos, Leandro, Alejo y Leonel, peleando de igual a igual en actitudes delictivas.

Con gente reclutada de Villa La Cava, cerquita de su patria chica, Beccar, fueron ganando terreno con acciones rutilantes. Dos de los cuatro hermanos quedaron retratados robándole a Messi la camiseta de la Selección en pleno campo de juego en el partido contra Colombia por las Eliminatorias para el Mundial de Brasil. El cuarto de los Ferreras tampoco se quedó atrás: ingresó a la cancha en la final del Mundial de Clubes contra Barcelona en Japón para abrazarse a los jugadores de River. Increíble.

Los cuatro, además, habrían estado involucrados en muchos episodios violentos de la barra producidos entre 2014 y 2022, como el ataque a la casa del líder por entonces de la facción disidente, Ariel Calvici, la batalla contra el grupo del Oeste en Morón que dejó un apuñalado, el enfrentamiento en el estacionamiento del hipermercado de Vicente López que dejó dos heridos de bala y la tremenda batalla en la confitería de River previo al clásico con Boca de la Sudamericana 2014. Y dos de ellos también fueron involucrados en una causa por robo a mano armada y narcotráfico en 2020.

Y aunque cayeron tras las rejas muchas veces, siempre terminaron saliendo. En River decir Ferreras es casi como invocar al diablo. Un apellido que nació doce años atrás, cuando uno de ellos entró al estadio de Belgrano y pasó a la posteridad como Sub Zero, el barra que mostró que River había tocado fondo y el descenso era una realidad que se concretaría apenas cuatro días después.