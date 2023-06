Martín Demichelis, entrenador de River, destacó que hicieron "un gran partido ante un gran rival" en la victoria por 2-0 frente a Fluminense, como local en el Monumental por la quinta fecha del Grupo D, que deja al Millonario con chances para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El director técnico explicó que el plan fue "ententar robar alto" para presionar rival y consideró que "salió muy bien". "Hicimos un gran partido ante un gran rival. Sacamos uno de los dos partidos que hay que sacar adelante, que nos permite llegar a la última fecha con posibilidad de pasar a octavos", afirmó en conferencia de prensa.

"No teníamos mucho tiempo para dejar correr. Por eso íbamos demasiado alto a presionar. Los chicos ejecutaron muy bien lo que habíamos hablado y visto. Nosotros hicimos una gran presión. Cuando nos salían, no negociábamos el esfuerzo. Por eso se vio que en el segundo tiempo empezamos a sentir el desgaste", aseguró.

hicieron "un gran partido, inteligente" y destacó que el equipo funcionó incluso con el cambio de esquema: "Jugamos con dos delanteros cuando muchas veces ponen en cuestionamiento que los cinco volantes es el sistema que mejor rindió. Lo sacamos adelante con dos delanteros. Que quede claro que muchas veces el sistema no es el problema. Estoy orgulloso de los chicos. Sacaron lo mejor que tienen".

Por último, también dejó en claro que para River era una revancha luego de la goleada que sufrieron en Río de Janeiro: “El partido de hoy lo queríamos jugar desde que terminó el 5-1 en el Maracaná. Quedó demostrado que no es esa la diferencia entre ambos equipos”.

El elogio de Demichelis a Rodrigo Aliendro

Martín Demichelis llenó de elogios a Rodrigo Aliendro, uno de los puntos más altos del equipo en estos meses. "Lo de Rodri me enorgullece. Cuando arranco la temporada no conocía su plenitud. Venía de un año de mucha lesión y se fue poniendo cada vez mejor como volante. Hace de todo. Me enorgullece. No sólo de Rodrigo, sino de todo el grupo para seguir luchando en todas las competiciones", expresó.

Qué dijo Demichelis sobre la muerte de Pablo Serrano en el Monumental

Martín Demichelis se refirió a la muerte de Pablo Serrano, hincha que falleció tras caer de la tribuna Sívori Alta el sábado pasado en el encuentro contra Defensa y Justicia, que fue suspendido. “Vivimos una situación atípica y desde nuestro lugar le enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y, sobre todo, a su hija Mía. La dirigencia estuvo muy cerca y ya le dije que la esperamos para poder conocernos”, expresó.