Jorge Almirón y una curiosa conferencia tras Boca vs. Arsenal: "El árbitro nos perjudica"

Muy enojado e incómodo, Jorge Almirón dio esta noche en Sarandí tras la derrota de Boca por 1-0 ante Arsenal una conferencia de prensa enrarecida por dos factores: lo hizo fuera de la sala destinada a tal fin y no aceptó preguntas de los periodistas.

En su monólogo, el entrenador le tiró con munición gruesa al arbitraje de Leandro Rey Hilfer y señaló que la expulsión de Marcelo Weigandt, que los obligó a jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos, puede llegar a perjudicar al equipo el martes ante Colo Colo por la Copa Libertadores debido al desgaste físico extra.

"Entiendo que hay muchas preguntas que quieren hacer, pero nada más quería que entiendan el malestar de los jugadores, de nosotros. El rival hizo su trabajo, nos ganó bien, si se puede decir de alguna manera. El planteamiento de jugar con dos nueves, (Darío) Benedetto y (Miguel) Merentiel es discutible porque son buenos jugadores, repetimos casi el mismo equipo, vinimos a jugar con muchas seriedad", hizo autocrítica el entrenador en un veloz discurso.

"El árbitro siento que nos perjudica", se quejó, y apuntó hacia la acción que lo dejó con diez: "Es una jugada normal, de fútbol, el que entiende de esto lo sabe, y lo va a ver al VAR. (Luis) Advíncula pincha la pelota, le intenta dar un pase a Chelo, va mirando la pelota, él no lo ve (a Joaquín Pombo), lo toca, lo lastima sin querer y encima va a ver el VAR y es increíble. Ya nos ha pasado otras veces... No me gusta quejarme, me gusta que mi equipo demuestre en la cancha y el rival nos gane bien, no tengo ninguna objeción contra eso. Nosotros nos jugamos cosas importantes el martes, jugamos con un hombre menos 47 minutos y el desgaste fue grande. Duele que a un equipo tan grande lo están perjudicando, no es la primera vez. Las dudosas son siempre en contra nuestra. No voy a responder nada porque está claro el análisis, hay mucho para analizar en los medios".

Sin embargo, el DT volvió a la carga enseguida: "Los jugadores realmente están dolidos, preocupados, queremos que nos gane el rival bien, no tengo nada contra el rival, pero jugar con un hombre menos es perjudicial, ellos tuvieron 14 faltas en el segundo tiempo. Es su juego, está bien, no pasa nada, pero el árbitro está para impartir justicia y no lo hizo. Uno va a intentar preguntar qué pasa, van a ver el VAR e igual te expulsan al jugador. Vamos a llegar bastante cansados al partido del martes pero tenemos tiempo para descansar y el martes vamos a estar fuertes, le prometemos a la gente que vamos a estar todos. Vinimos a ganar, repitiendo el equipo, pusimos dos delanteros para intentar llegar con los costados, con (Sebastián) Villa, Advíncula y los dos nueves, después entró bien el Equi (Fernández) también. El equipo hizo un desgaste enorme, pero le prometemos a la gente que el martes vamos a estar de pie y la clasificación en la Copa Libertadores está en nuestras manos, esperamos hacerlo bien y dejar este paso atrás que es doloroso pero quería decirlo porque da mucha impotencia".