Los jugadores del Leverkusen destruyeron el fútbol de Mourinho: "Es asqueroso"

Bayer Leverkusen empató sin goles ante la Roma y tras el 0-1 en la ida en Italia quedó eliminado de la Europa League en semifinales. El único gol de Edoardo Bove en la ida en el Estadio Olímpico le dio el pasaje a la final al equipo de Jose Mourinho, que fue duramente criticado por su estilo de juego por futbolistas del conjunto que quedó afuera de la competencia internacional.

"Es una pena que un estilo de juego como este pueda ser recompensado en una semifinal de tan alto nivel", dijo Kerem Demirbay en RTL. "Esto es amargo, muy amargo. También para el fútbol. Pero tenemos que felicitar a nuestro oponente. Logró su objetivo de una manera asquerosa", sentenció.

"Estoy hundido. No merecíamos que nos eliminara un equipo que no tiene nada que ver con el fútbol. Me pregunto cómo es posible, por cómo jugaron hoy y la semana pasada... Eso no es fútbol. Que un equipo así esté en la final es una locura", tiró Nadiem Amiri.

A estas declaraciones se sumó la del director deportivo del equipo alemán, Simon Rolfes: "Después de cada tiro al arco había otro jugador en el suelo al que tenían que sacar en camilla porque estaba muy lesionado. Creo que todos los que estuvieron hoy en el estadio le desean mucha suerte al Sevilla en la final. Es triste que esta forma de jugar lleve al éxito".

Qué dijo Mourinho sobre Dybala, que no entró en Roma vs. Leverkusen pero "está haciendo un gran sacrificio"

El entrenador de Roma, el portugués José Mourinho, se mostró "muy feliz" por la clasificación del equipo italiano a la final de la Europa League 2023 tras eliminar este jueves al Bayer Leverkusen, en un encuentro en el que no vio minutos el cordobés Paulo Dybala, a quien el técnico destacó como "un jugador fundamental para el equipo, que está haciendo un gran sacrificio para estar bien físicamente y poder jugar".

"Paulo está haciendo todo lo posible para ponerse bien, y si el partido de hoy se hubiese dado de otra manera, quizá habría entrado y se habría esforzado como siempre por el equipo", destacó Morinho una vez consumado el empate sin goles como visitante que le permitió pasar a la final ante el Sevilla español, luego de ganar por 1-0 en la ida.

"Este resultado no fue un empate, sino un triunfo, y la verdad que me pone muy feliz poder jugar otra final de una copa europea", expresó Mou. Luego de mostrarse sollozando de emoción en el campo de juego tras la consagración como finalista, aclaró que su "preocupación no pasa por ingresar en la historia de la Roma, sino ayudar a los muchachos a crecer y hacer cosas importantes. Quiero ayudar a los romanistas que me dieron tanto desde el primer día y por eso esta alegría tan grande que siento por llegar a otra final", admitió a la cadena Sky.