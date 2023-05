Después de haberle comunicado a Paris Saint-Germain sus intenciones de no renovar su contrato en junio, el futuro de Lionel Messi se transformó en tema de debate permanente en el mundo del fútbol. Con Barcelona y Al Hilal como principales interesados, desde Francia surgieron versiones que indicaban un acuerdo total con el club árabe. Sin embargo, la representación del futbolista se encargó de desmentir esos rumores con un contundente comunicado oficial: "No hay absolutamente nada con ningún club"

El comunicado -que fue replicado por la representación del jugador y su padre, Jorge Messi- asegura que no existe acuerdo alguno con cualquiera de los clubes mencionados, al mismo tiempo en que condena las versiones y confirma que la Pulga tomará una decisión respecto de su futuro una vez que termine su participación en la Ligue 1.

"No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión", reza el inicio del comunicado emitido a través de las redes sociales.

Asimismo, el mensaje también condena las versiones surgidas desde Francia que indicaban un acuerdo total con Al Hilal: "Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado y no lo habrá hasta que no termine la temporada. Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar porqué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruine sus 'noticias'".

Barcelona, Al Hilal e Inter Miami: las tres opciones que Messi tiene sobre la mesa

Actualmente, las opciones que Lionel Messi tiene sobre la mesa son tres: Barcelona, Al Hilal e Inter Miami. Entre las mismas, la idea de permanecer en Europa y regresar al blaugrana es la que prima en la mente del jugador. De todas maneras, su regreso a España no depende de él, sino de que el club logre que La Liga apruebe su plan de viabilidad y así pueda hacerle un ofrecimiento.

Al Hilal, por su parte, se metió en la conversación por ser el único equipo que puso una oferta sobre la mesa: alrededor de 400 millones de euros anuales. De todas maneras, a diferencia de las versiones que surgieron desde Francia, la Pulga no cerró nada con el club árabe y preferiría quedarse en Europa.

Finalmente, Inter Miami es un club que siempre estuvo vinculado al futuro de Messi. Con David Beckham a la cabeza, el conjunto de la MLS intentó seducirlo varias veces sin éxito. Lo cierto es que el rosarino tiene varios negocios en Estados Unidos y eso podría hacer que decida establecerse en Miami, pero de todas maneras la MLS no parece ser una opción viable por ahora.