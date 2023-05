Se confirman los rumores sobre Marley: la decisión que tomó Telefe

Los rumores se hacían presentes sobre la inminente salida de Marley del país por un tiempo, pero se confirmaron en las últimas horas. Este sábado, se irá del país y viajará a Colombia. Regresará para conducir los premios Martín Fierro. Por su parte, Mirko esperará a la vuelta para ver a su papá.

Esto se da en el marco del nuevo programa que se dará por la pantalla de Telefe. Sucede que el conductor estará al frente de una nueva experiencia que pondrá a competir a 25 participantes con el fin de ganar un importante premio.

Se trata de un viaje a Colombia exclusivamente para grabar Expedición Robinson y se realizará durante las primeras horas del sábado, según confirmó La Pavada. Estará fuera del país por un tiempo y luego volverá. Quien se quedó en Buenos Aires es Mirko y no viajará al destino de su padre por el colegio.

Por parte de los jugadores, viajarán con lo puesto, sin valijas y separados porque no se pueden cruzar. Grabarán tres meses en una isla, casi una selva desierta. Para poder arribar al lugar deberán ir con avión, auto y bote. A pesar de que la grabación tenga esa extensión, el conductor volverá al país.

Marley hará la conducción de los Martín Fierro, por lo que el 5 de julio deberá volver y hospedarse con Mirko luego.

La gran preocupación de Marley antes de abandonar el país por decisión de Telefe

Después de conocerse el pasado oculto de Marley, una nueva preocupación afecta al conductor antes de abandonar el país por decisión de Telefe. Después del éxito del programa The Challange, la producción tomó una determinación que modificará el futuro de su carrera y por la cual debe dejar en la Argentina a su hijo pequeño. ¿Qué pasó?

Es por eso que decidieron apostar fuerte con el nuevo proyecto: Expedición Robinson y para eso viajarán a Colombia. Esto produjo que el conductor tenga que abandonar a su hijo que se encuentra en época escolar. Su reacción no fue la mejor: “Desayunábamos en casa antes de salir para el colegio, y se puso a llorar: 'No quiero ir' me dijo”.

