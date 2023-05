La fecha 15 de la Liga Profesional 2023 se disputará entre el viernes 5 y el lunes 8 de mayo, con el gran atractivo de la nueva edición del Superclásico entre River y Boca en el Monumental.

Godoy Cruz vs. Unión y Barracas Central vs. Instituto abrirán desde las 15.30 la nueva jornada de la máxima categoría del fútbol argentino.

Ya el sábado, Independiente visitará a Argentinos Juniors a partir de las 20.30 con la intención de continuar con la levantada en la tabla de posiciones.

El domingo, en tanto, River, que viene de sufrir una histórica goleada en la Copa Libertadores ante Fluminense, intentará estirar la ventaja en la punta cuando reciba a Boca, con un gran envión anímico, desde las 17.30.

Mientras que el otro plato fuerte de la jornada lo protagonizarán San Lorenzo, el escolta, y Defensa y Justicia, el tercero, en el Nuevo Gasómetro (18).

El cronograma de la fecha 14 de la Liga Profesional 2023

Viernes 5 de mayo

Godoy Cruz vs. Unión (15.30)

Barracas Central vs. Instituto (15.30)

Sábado 6 de mayo

Lanús vs. Huracán (15.30)

Belgrano vs. Atlético Tucumán (18)

Colón vs. Banfield (18)

Argentinos Juniors vs. Independiente (20.30)

Domingo 7 de mayo

Rosario Central vs. Platense (14)

River vs. Boca (17.30)

Tigre vs. Newell's (21)

Estudiantes vs. Vélez (21)

Lunes 8 de mayo

Arsenal vs. Gimnasia (15.30)

San Lorenzo vs. Defensa y Justicia (18)

Racing vs. Talleres (19.30)

Central Córdoba (SdE) VS. Sarmiento (21.30)