El dólar blue se estabilizó y cerró la semana con una leve alza

El dólar blue cerró el mes de abril en $468. Tras la fuerte suba de tasas aplicada por el Banco Central, el billete paralelo logró estabilizarse este viernes luego de haber registrado la mayor suba de los últimos nueve meses

En tanto, las distintas cotizaciones registraron una rueda estable, con mucha menos volatilidad que en los últimos días, cuando se inició la corrida cambiaria.

La divisa paralela aumentó un peso y operó a $468 en la punta vendedora y a $463 en la compradora. Por lo que la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 109,4%.

El blue cerró en leve alza tras perder $21 el miércoles y otros $7 el jueves, después de saltar $53 entre lunes y martes, que lo llevaron a marcar el récord nominal intradiario de $497.

Por su parte, el Banco Central terminó abril con un saldo neto positivo de US$ 33 millones, después de vender US$ 67 millones este viernes. Mientras que los agroexportadores aportaron US$ 79,7 millones y durante este mes se liquidaron US$ 1.620 millones.