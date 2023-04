Luciano Parola, el artífice detrás del éxito del hockey de Sportsman

Con un equipo conformado por las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera División, Parola destacó el buen desempeño de la Sub 14, que viene invicta y en el primer lugar de la tabla, mientras que la Sub 16 está teniendo una campaña interesante en cuanto al juego. La Sub 19 y la Primera también están teniendo una temporada competitiva, ubicándose en mitad de tabla y en el lote de arriba, respectivamente.

Parola destacó el proyecto de la cancha, el cual se inició hace 10 años con la intención de tener un espacio adecuado para el hockey. Después de años de trabajo, se logró llevar a cabo el proyecto y hoy el equipo cuenta con una cancha de pasto sintético. Parola mencionó que la expectativa para este 2023 es llegar a los playoff y, si es posible, clasificar a una final y ganarla.

Por último, Parola destacó la gran cantidad de jugadoras y jugadores que tiene el equipo, incluyendo el equipo masculino que está creciendo significativamente. El entrenador invitó a todos a acercarse al club y disfrutar de los partidos de hockey que se disputan todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde.