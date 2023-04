Uno de los elementos esenciales de la colecta es que el dinero recaudado no pasará por Independiente, sino que se volcará directamente a los respectivos acreedores. Los primeros beneficiarios serán tres futbolistas que pasaron por el club, el uruguayo Gastón Silva, el ecuatoriano Fernando Gaibor y el tucumano nacionalizado chileno Pablo Hernández. Gonzalo Verón quedará para cuando se resuelva el juicio en curso.

Maratea explicó que se involucró con el Rojo porque es amigo de Juan Marconi "desde hace muchos años" y que arrancó a jugar al fútbol hace algunos meses, lo que le permitió conectar con los hinchas del club. "Yo no sé si es tan difícil no robar plata. Evidentemente hay gente que le cuesta. Yo tengo esa capacidad. Yo tengo mucha plata enfrente y no la toco", aseguró el influencer.

La colecta se realizará a través de Mercado Pago y el 5% de los fondos se destinará a pagar los gastos del fideicomiso. La Comisión Directiva tampoco recibirá un porcentaje y no habrá un vínculo de cuentas bancarias. Si sobra dinero, se destinará a las inferiores del club.

La campaña se lanzó el jueves de la mano de Miguel Ángel Santoro y en dos horas se recaudaron más de 200 millones de pesos. Quienes quieran colaborar podrán hacerlo mediante links por montos de 4.000, 8.000, 16.000 y 32.000 pesos, que remiten a la cuenta del titular.

Independiente debe un aproximado de 20 millones de dólares, pero la mayor urgencia pasa por levantar la deuda con el América de México por el pase del futbolista paraguayo Cecilio Domínguez, lo que mantiene al club inhibido.