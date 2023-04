La razón por la que aseguran que Mirko, el hijo de Marley, trae suerte

Algunas personas creen que Mirko es un "amuleto de la suerte" para su padre Marley. Según esta teoría, la presencia del niño en los programas de televisión de su padre y en su vida cotidiana atrae energías positivas y afortunadas.

La teoría de la "bendición" de Mirko

Según los internautas Mirko es una "bendición" para su padre y para aquellos que lo rodean. Su presencia en la vida de su padre y en el mundo en general es un regalo divino que trae felicidad y buena fortuna.

Algunas personas creen que Mirko tiene un "encanto" especial que atrae la suerte. La personalidad y el comportamiento de Mirko son tan agradables y encantadores que las personas que lo rodean se sienten felices y positivas. Esto, a su vez, atrae energías positivas y afortunadas.

La supuesta suerte de Mirko se debe a su inocencia y pureza

La presencia de Mirko en la vida de su padre y en el mundo en general es un recordatorio de lo que es realmente importante en la vida: la felicidad, la inocencia y el amor.

Esta teoría tomó fuerza en el mundial

Marley fue a ver el enfrentamiento entre Argentina-México. Luego del gol de Messi, la transmisión oficial lo mostró en pleno festejo con su hijo Mirko, quien gritó como loco el gol.

Marley se hizo eco de esta situación y escribió en sus redes sociales. "En el segundo tiempo vino Mirko, le gritaba a Messi con una pasión y justo lo subo a mis hombros y fue testigo de muy cerca del maravilloso gol de Leo. Justo nos mostraron en la transmisión. Mi teléfono explotó de gente que nos vio jaja desde distintas partes del mundo”, relató el animador televisivo. Y agregó: “Pero la felicidad que da por la selección, por Messi que se lo merece, por todos los argentinos y esa alegría de padre, de vivir alegrías cómo estás con tu hijo, es indescriptible. Gracias”.

Claro que este momento no quedó allí y, después que Marley contara que Mirko no estuvo en el primer tiempo, pero sÍ en el segundo, cuando llegaron los goles, hizo que la publicación del profesional se llenara de comentarios con un pedido especial. “Ahora lo tenés que llevar a Mirko a todos los partidos”; “Mirko es un amuleto”; “Mirko cábala. Qué no se rompa”; “Mirko nos dio suerte”, fueron algunas de las declaraciones que se pudieron leer.

Marley se fue del país sin Mirko y no la pasa bien

Como era de esperarse, Marley no la pasa bien lejos de Mirko, y narró cómo fue su experiencia cuando el niño comenzó las clases. "Estuvo todas las vacaciones muy ansioso y diciéndole a la gente: 'Yo ya soy re grande porque pasé a sala de 5 años'", contó.

"El tema es que, llegó el primer día, desayunábamos en casa antes de salir para el colegio, y se puso a llorar: 'No quiero ir' me dijo", reveló el conductor, acerca de la angustia que manifestó Mirko en ese momento.

Por otra parte, consideró que fue ahí cuando el chico "tomó conciencia de que esta experiencia que tanto esperaba se va a repetir durante muchos años y eso un poco lo angustió". "Entró a la salita agarrado de mi pierna, no quería soltarme", relató.