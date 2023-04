Bizarrap pasa a otro nivel con su show en el Hipódromo de Palermo: Duki, EDM y una fiesta en 360

Cuando Bizarrap anunció que inauguraría su BZRP Live Tour en Buenos Aires, claramente las expectativas estaban seteadas bien altas. El productor fue el que puso a Argentina en lo más alto en dos ocasiones (junto al español Quevedo y más recientemente con Shakira), lo que sumado a la conquista de la Copa del Mundo en Qatar, hizo que los ojos del mundo entero estuviesen puestos en nuestras queridas tierras sureñas. Pero anoche en el Hipódromo de Palermo 'Biza' se fue a otro nivel.

Desde el vamos, este triplete en el venue palermitano fue planteado de una manera distinta. No era sólo un show, era una experiencia. El acto principal era Bizarrap, sí, pero el warm up arrancaba temprano con la DJ Anita B Queen y una previa de la mano de Bhavi, ningún novato en el asunto.

Alrededor de la imponente estructura circular de luces, pantallas y escenario ubicada en el centro del predio, había un aro de stands de marcas con actividades para hacer y alimentos y bebidas para consumir. Casi como en un festival propio, se dispusieron numerosos puestos para que el público recorra desde las 17hs, horario en que se abrieron las puertas.

Pasadas las 21hs, y ya con todo el público en medio de la "pista", por el círculo de pantallas empezó a correr una pelotita virtual que fue aumentando su velocidad hasta percibirse como una única línea que envolvía toda la estructura. Ahí fue cuando se entendió que no sólo las pantallas daban un giro 360, sino también el sonido.

La Music Session de Nathy Peluso fue la elegida para abrir el setlist. Una de las sesiones más celebradas del catálogo de Biza regresaría con instrumentales y tempos distintos durante toda la noche, justamente marcando lo transversal que fue para la carrera del productor argentino.

Ya desde ese entonces, la gran pantalla principal ubicada justo detrás y por encima de Bizarrap develó su verdadera función: la imagen 3D. Animaciones de robots, lobos o formas geométricas se sucederían a lo largo de la noche, mientras que quienes estaban en el campo descubrieron que el show no sólo era 3D, sino también 4D.

En cuanto al setlist no sólo sonaron las sessions más imponentes (Frijo, Dani Ribba, Snow Tha Product, Ptazeta, Residente, Nicki Nicole, Khea, Zaramay, Villano Antillano, Arcángel) sino también temas prod by BZRP ("Ya me fui", "Mamichula", "Bottas").

Invitados hubo muchos por debajo del escenario, pero sobre él solo uno: Duki. Después de que suene "Malbec", se sumó para interpretar "Sin Frenos", una increíble versión psytrance de su BZRP session y "Givenchy". Probablemente en las próximas dos fechas lleguen invitados nuevos, entre los que muchos esperan a Nicki Nicole.

"Este es mi primer show solo", soltó Gonzalo Conde, hombre de pocas palabras pero millones de reproducciones. Y dejó al público regulando. Claro, lo es. Porque sus presentaciones hasta el momento han sido todas en el marco de festivales: Buenos Aires Trap, Lollapalooza y numerosas fiestas nacionales a lo largo y ancho del país. Lo mismo fuera de los límites argentinos.

Ahora, con el de Ramos Mejía armándose un Afterlife en su propia tierra, quedó más que claro que esta es una producción sin precedentes en el país que busca atraer el ojo internacional para dar inicio a, ya no la conquista de los charts, sino de los escenarios de todo el mundo.