Aborto: cuando el sistema falla, las alimañas se aprovechan del miedo

La línea 0800 VIDA es un servicio de atención religioso que se encuentra subsidiado por el Gobierno de la Ciudad y que va en contra de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo. Esta línea, que está a cargo de 400 instituciones vinculadas en la "defensa de las dos vidas", empapela hospitales públicos con la ayuda del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Durante la última semana convirtió en noticia porque el mismo Estado que te asegura que todo va a estar bien si necesitás realizarte una ILE, financia y publicita una línea telefónica religiosa que busca convencerte de que la propia ley es un pecado.

Era cantado, la nota de la semana iba a ser sobre Grávida, la organización detrás del 0800. Pero mientras escribía sobre el panorama desalentador, la derecha que avanza y los movimientos feministas desorientados, me llegó un mensaje que me hizo pegar un volantazo.

Hace algunos días, a través de Instagram, una chica (la llamaremos Antonela) se contactó conmigo porque necesitaba realizarse un aborto. Ella es de un pueblo de la Provincia de Buenos Aires y estaba tan perdida que no sabía siquiera que existía un número para asesorarse. La soledad y el silencio a la hora de acceder a una interrupción es un factor clave y las organizaciones “provida” lo entienden a la perfección.

El hospital muchísimas veces no es una opción viable para quien decide abortar y mucho menos en pueblos chicos en donde el estigma continúa intacto. Para tratar de entender qué sucede con este derecho lejos de capital, hablé con la periodista chaqueña Noelia Moreira y también una integrante de la Campaña Nacional del Derecho a un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Luciana Mignoli.

Dios está en todas partes pero, ¿atiende en Buenos Aires?

Si bien en la provincia bonaerense el derecho a un aborto legal es bastante más accesible y con menos resistencias, tampoco es la panacea. Muchos pueblos pequeños o ciudades de Bs. As., norte o del sur de nuestro país cuentan todavía con muchos conflictos para acceder a una ILE.

Se incorporaron 298 nuevos centros de salud y hospitales a la Red de Acceso al Aborto de la provincia de Buenos Aires, de los cuales 88 suceden desde la promulgación de la ley. En diciembre de 2021 había un total de 494 establecimientos públicos contra los 196 de diciembre de 2019.

Aún así, las dificultades para realizarse una ILE e incluso una IVE en la provincia son altas. "Las personas todavía no saben que pueden abortar sin tener que dar ninguna explicación hasta la semana 14 inclusive de gestación. Solo firman un consentimiento informado y desde que lo piden, se tiene que concretar en un plazo máximo de diez días. Ya sea en el sistema público, en la obra social, en la prepaga, donde sea. Abortar en Argentina es legal y es responsabilidad de Estado garantizarlo", sostiene Luciana y agrega: "Tampoco tenemos que olvidar que a partir de la semana 15, existe la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) si pone en riesgo la salud o la vida o es consecuencia de una violación".

Estos datos que escuchamos y leímos durante meses en la cobertura del proyecto que pasó a ser ley, son aún escuetos y por distintas razones no llegan a miles de rincones de nuestro país. Una de ellas: el prejuicio.

Mientras redactaba este artículo recibí un mensaje de Antonela, me contó que acababa de salir muy angustiada de una reunión con dos señoras que habían prometido ayudarla. “Me dijeron que me iba a morir y que si no me desangraba el cargo de conciencia después de abortar no me iba a dejar en paz”, sostuvo.

La línea 0800 VIDA depende de Grávida, una agrupación que estuvo involucrada este año en el secuestro de una niña santafecina de 11 años que llegó al hospital con su mamá para realizarse una intervención. Pero como leemos, no son las únicas, están por todos lados, organizadas y hacen de la vulnerabilidad una trampa.

"Ella cayó engañada en una red antiderechos. Fue a pedir ayuda para abortar y le hablaron de hemorragia, miedo, duelo, de qué pensaba su marido, de por qué no lo daba en adopción. Eso te indigna. No pueden bancarse que las personas que gestamos decidamos sobre nuestros cuerpos. Y jamás van a entender que para muchísimas personas abortar es un alivio y no hay duelo alguno", sostiene Luciana.

En diciembre del 2020 millones de personas gestantes festejaron en el medio de un contexto pandémico extraño y espeso. Las históricas respiraron aliviadas pero advirtieron: nadie puede descansar. Defender lo conquistado es menester.

Desde la sanción de la ley fueron realizadas más de 130 mil intervenciones en el sistema público y la línea telefónica 0800 222 3444 de Salud Sexual recibió 13.752 consultas por IVE/ILE entre enero y octubre 2022 de un total de 33.735 llamados.

Muchas de estas crisis y desorientes suceden porque la campaña de comunicación a la hora de poder acceder a una ILE falla: hay poca y parece que se mueve en un micromundo de redes virtuales. Eso, sumando a la objeción de conciencia, convierten en muchos casos a la Interrupción Legal del Embarazo en una utopía.

Son cientos los pueblos o ciudades que cuentan con pocos hospitales. Muchos destinos, de hecho, sólo tienen salitas de salud. "En Chaco, entre otras cosas, el tema son las distancias y las zonas hostiles, por ejemplo el Impenetrable donde están las comunidades originarias. Hay caminos que son intransitables si llueve y es muy difícil acceder a los centros de alta complejidad. Los hospitales por lo general están solamente en las localidades de cabecera y hay una realidad: de los 69 municipios que hay en toda la provincia solamente hay cuatro consultorios que garantizan las ILE", sostiene Noelia.

La objeción de consciencia aparece como una de las grandes dificultades para acceder a este derecho ganado. Hay instituciones completas que por esta razón no realizan siquiera intervenciones de este tipo y muchas veces se olvidan de lo fundamental: si no podés garantizarlo, tenés que asegurar (entre otras cosas como una buena atención, empatía e información neutral) el traslado para que la ILE se cumpla.

Otra es la estigmatización y la carga de culpa que aún tiene esta intervención. En pueblos chicos, los infiernos son grandes y el silencio parece ser la única opción. "A veces es mejor no difundir líneas o establecimientos que sí realizan estas intervenciones para evitar todo tipo de obstaculizaciones. Aunque parezca ridículo y aunque sea legal, hacer campaña de los centros en dónde sí se realizan ILEs o IVEs seguras termina siendo contraproducente porque se llena de grupos religiosos que dilatan y generan problemas para acceder a las intervenciones", indica Noelia.

Si la unión hace a la fuerza, el avance de la derecha nos encuentra débiles. La crisis económica y las elecciones que se aproximan corren las prioridades y la desesperación y el escepticismo se apoderan de la escena feminista.

En el medio, de enero a septiembre del 2022, las personas gestantes continúan abortando. Las provincias informaron al Ministerio de Salud de la Nación 59.267 Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) y, en el 2021, 73.487. En el 2015 solo estaban notificados 500 abortos por causales y en el 2014 apenas 400. Este dato no significa que los eventos de abortos en la provincia se hayan duplicado sino que, por el contrario, lo que se amplia es el acceso a una práctica segura y gratuita.

"No sería la primera vez que los derechos conquistados se pierden o hay un retroceso en cuanto políticas públicas. No necesariamente sucederá el dejar sin efecto una ley, pero sí un desfinanciamiento de los programas o de las políticas públicas. Me parece que quienes quieren obstaculizar están ocupando lugares estratégicos, por ejemplo la presidenta de la Comisión de géneros de la Cámara de Diputados se pronunció abiertamente en contra del aborto y tiene relación con pastores muy influyentes de Chaco. Hay lugares que no los podemos perder porque si son ocupados por otras personas, puede estar en riesgo el acceso al aborto legal", sostiene con preocupación Noelia.

Por su parte y para finaliza, Luciana afirma: "Nunca dejamos la movilización por la efectiva implementación de la Ley. Puede correr riesgo a futuro y también corre riesgo en el presente. Por el avance de sectores antiderechos, por las barreras de acceso, las dilaciones, etc. No sólo vamos a defender el derecho a abortar de forma segura y gratuita, si no también a sea una práctica respetuosa, cuidada, feminista. En este año electoral hay que estar más que nunca en las calles para cuidar este derecho conquistado. La autonomía de nuestros cuerpos no se negocia".