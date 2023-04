Santa Fe se quedó con los guantes que Emiliano Martínez usó en la final del Mundial Qatar 2022: ¿cuánto pagaron y dónde quedarán?

Emiliano Martínez, campeón con la Selección Argentina del Mundial de Qatar 2022 y mejor arquero del Mundo reconocido en los premios The Best. El "Dibu", decidió subastar los guantes que utilizó en la final ante Francia para recaudar fondos para el Hospital Garrahan. Y con la presencia del uno del Aston Villa vía zoom, se dio por finalizada la subasta.

Los guantes con los que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez atajó los penales que consagraron a la Selección Argentina campeona del Mundial de Fútbol en Qatar fueron subastados por 45.000 dólares, un monto que fue destinado a beneficio de la sala de Oncología del hospital pediátrico Juan Garrahan.

La subasta de la Fundación Pediátrica Argentina (FuPeA), titulada "Guantes del Campeón", se desarrolló a través de la plataforma bidbit.ar y contó con la participación vía zoom del arquero nacido en Mar del Plata, que previamente había estampado su firma en la cara interna de los mismos.

Según pudo confirmar AIRE, el ganador de la subasta que adquirió los guantes con los que "Dibu" Martínez atajó los penales contra Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, que actuó en calidad de anónimo, es oriundo de la ciudad de Santa Fe.

Los guantes del “Dibu” Martínez están en Santa Fe

La historia tiene como protagonistas a Hernán Bar, dueño de HB Sport Tienda de Arqueros en Santa Fe, los guantes que usó el arquero de la Scaloneta en la final del Mundial de Qatar 2022 y a una persona que optó por mantenerse en identidad reservada.

Hernán Bar, propietario del negocio dedicado a la venta de guates, dialogó con AIRE sobre la inolvidable experiencia que le tocó vivir. “Entró una persona y me preguntó cómo se hace para encuadrar unos guantes para ponerlos en una pared y que tengan el cuidado que corresponde”, contó quien estaba atendiendo el negocio.

“Mientras estábamos charlando le pregunté qué tipo de guante era para poder explicarle mejor según el modelo que tenía. El hombre me quedó mirando y yo tengo en el negocio el mural del ‘Dibu’ Martínez y me señaló la pared y me dijo que eran esos. “Lo quedo mirando y le digo `son modelos nuevos` y me dice `no, no, son esos, son los de la final`”.

Hernán Bar contó que no podía creer lo que tenía frente a sus ojos siendo futbolero y fanático del arco y los arqueros. “Se me erizó la piel con solo mirarlos”. Luego comentó que “fue hasta su auto que lo tenía estacionado afuera, los buscó y me los mostró. Tenía el pasto de la cancha, los nombres impresos de los hijos, el apellido de la familia”.

FUPEA entregó los guantes del "Dibu" Martínez

“Desde FUPEA realizamos la entrega de los guantes e hicimos junto al ganador una recorrida por el hospital donde pudimos compartir un hermoso encuentro junto a los médicos, directivos y el personal del Garrahan que cada día sale a la cancha y lo da todo para darle la mejor atención y contención a los chicos y sus familias”.

“Cuando le preguntamos qué se siente saber que con este gesto está ayudando a miles de chicos de todo el país nos dijo “Nada se compara con eso, es un intangible hermoso y un sentimiento enorme y es lo que más orgullo me da”.