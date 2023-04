Wanda Nara se excedió con los filtros y la acusaron de imitar a la China Suárez

A Wanda Nara se la ha criticado durante mucho tiempo por el exceso de Photoshop en las imágenes que comparte en sus redes sociales. Si bien durante el último tiempo se mostró al natural en el aire de MasterChef, donde no se pueden hacer retoques, los internautas están atentos a cada uno de sus pasos y cada vez que pueden cuestionan los retoques que hace en sus posteos.

Pero esto no es todo, ya que además le suman la teoría de que la mediática busca imitar y parecerse a nada más ni nada menos que la China Suárez, la actriz con la que su marido Mauro Icardi la engañó en el famoso WandaGate. Es que los usuarios sostienen que Nara se excede con los retoques y filtros de Instagram con este objetivo, aunque ella lo niega. En una nota hace unos meses con Socios del Espectáculo aseguró: “No tengo idea de lo que ella sube porque la tengo bloqueada así que no sé de qué me estás hablando”.



La relación entre Wanda y la China se volvió nula luego del affaire del jugador con la actriz. Meses atrás, en LAM, Nara afirmó que “se quedó corta” con el apodo que le puso a la China. “El llamado y saludar a mis nenas y decirnos ‘las quiero ver en París pronto’ es más que de ‘zorra. Se lo debería haber dicho en privado o en persona, solo que me salió así. Me llamó por cámara dos días después de encamarse con mi marido diciéndome que quería venir a visitar París. Por eso fue el ‘zorra’”, contó la mediática en su momento.

A raíz del tema del Photoshop, Wanda Nara habló en más de una oportunidad y aclaró algunos puntos. “En Instagram muestro mi mejor imagen porque es mi fuente de trabajo. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos, pero esas fotos no son muy instagrameables. Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. Tengo celulitis, acné y en verano raíces porque descanso de la tintura. Soy real, pero elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”, remarcó. Otro recuerdo donde la mediática habló del tema fue al aire de ¿Quién es la máscara?, el programa donde fue jurado junto a Lizy Tagliani. Durante una de las ediciones, la conductora le había dicho en broma mientras discutían. “Yo por lo menos soy la misma que en las fotos”, la chicaneó.

Y aunque la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara parecía terminada por los idas y vueltas que tuvieron a raíz de esta situación, el matrimonio decidió darse una nueva oportunidad y el futbolista del Galatasaray aprovechó su visita a Buenos Aires para participar de Masterchef y acompañar a su mujer en este proyecto pero delante de la cámara. “Esto es una sorpresa muy especial para los participantes y también para mí”, definió la conductora el gran momento que se vivió el lunes pasado al aire.

“Muchas gracias Mauro por estar acá, por acompañarnos... Sé que lo hacés por mí y que me acompañes me pone muy contenta. Gracias por estar acá...”, le dijo la conductora a su marido “Gracias a todos, gracias a los participantes, al jurado, gracias por esta oportunidad... ¡A vos!”, le contestó Mauro a Wanda mirándola a los ojos. Y después de desearles lo mejor a los participantes y saludar uno por uno a los jurados, volvió hacia donde estaba Nara y esta vez sí, se besaron en la boca por algunos segundos, mientras en el estudio se derretían ante la reconciliación televisada.

El gesto romántico conmovió a Wanda hasta las lágrimas. “No me hagan más esto, la próxima inviten a sus parejas”, le dijo la conductora a los integrantes del jurado. “¡Me emocioné!”, contestó Donato De Santis, uno de los chefs, que se secaba las mejillas por el emotivo momento que se vivió al aire.