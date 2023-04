Ulises Jaitt en vivo en "el primero de la mañana" dio detalles sobre la entrevista y su relación con Jey Mammón: "No tengo una amistad"

La conductora del programa, tomó la palabra para preguntarle sobre cómo era su relación con Jey Mammón antes de ser acusado y dijo "Lo conocí porque Natacha me llevó a verlo cuando hacía teatro a la gorra allá por el año 2013 y después le organicé un cumpleaños en mi época de relaciones públicas y nada más".



Ulises agrego: además uno es periodista y hago entrevista con objetividad , a la nota la hice como que no lo conozco , preguntas a donde tenia que ir .



El mediático continuo diciendo: opinar de un tema tan delicado no es fácil, veo gente que se pone de un lado, en este caso del de Lucas, entonces pareciera que si te pones del lado de Jey quedas mal, con un tipo políticamente incorrecto.

Consultado sobre la mirada particular de el al escuchar al Jey dijo: el se para en que fue una relación consentida, además la ley dice que siendo mayor de 16 podes salir con quien quieras mientras sea de consentimiento, sin estar viciado ósea sin que pongan plata u otra cosa.



Con respecto a la carrera profesional de Mammòn después de la condena social que lo llevo a tomar la decisión de trasladarse a España dijo: contrato con telefe tiene hasta fin de año, por mas que no trabaje cobra el sueldo igual, no tiene condena en la justicia, es tremendo porque Benvenuto dice me drogo y violo pero no tiro la prueba hasta ahora no vimos nada. Noes el culpable ni parte de la red de pedofilia de la que el habla , debería explicar solo lo de Jey y separar, el chico mezcla todo.



Jey es un artista y con esta situación va a ser mas buscado todavía para trabajar, tiene una carrera por delante.