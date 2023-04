Murió una beba en situación de calle a metros de la Plaza de Mayo

Una beba de tres meses, que junto a sus padres se encontraban en situación de calle, falleció esta madrugada a metros de la Casa Rosada. Según se sabe hasta el momento, la beba tuvo dificultades respiratorias. Personal de la Comisaría Vecinal de la Comuna 1 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) concurrió al lugar tras un llamado recibido en el 911 en el que se aludía a una beba de tres meses "presuntamente con dificultades para respirar" que se encontraba en la intersección de Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen.

Según el parte policial, la beba estaba "aparentemente sin signos vitales" y ya se encontraba en el lugar personal de la Policía Federal Argentina, que cumple funciones en la Casa Rosada, y del SAME, que constató el fallecimiento. Los padres aseguraron que cuando se despertaron su hija "no respondía a estímulos", por lo que pidieron auxilio al personal de agentes de la Federal.

Un comerciante de la zona, que fue testigo del hecho, aseguró que "la mamá salió gritando 'mi beba, mi beba'" al constatar que su hija no respondía. "Recurrieron a mí para ver si tenía teléfono para llamar a la ambulancia y yo les dije que vayan al frente (en referencia a la Casa Rosada, donde se encontraba personal de la PFA)", dijo el testigo en diálogo con el canal TN. "A los 15 o 20 minutos vino la ambulancia, pero yo no me asomé. Estuvieron como una hora, después supe que había fallecido", completó.



La Fiscalía Criminal y Correccional 10 labró actuaciones "por muerte dudosa" y dispuso la Unidad Criminalística Móvil y al gabinete de psicólogos para asistir a los padres de la beba.

Las personas en situación de calle en CABA

De acuerdo a los datos del último Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado en 2019 en la ciudad de Buenos Aires por diversas organizaciones, solo en la Capital Federal hay 7.251 personas en esta condición, de las cuales unas 5 mil duermen directamente en la vía pública.

El Censo Nacional realizado por el Indec en 2022 contabilizó solo 903 personas sin techo en la Ciudad de Buenos Aires, pero su metodología fue cuestionada por las organizaciones. En mayo de 2021, personal de la Ciudad de Buenos Aires había relevado la existencia de 2.573 personas en situación de calle.



Según la Ley Nacional de Personas en Situación de calle (Ley 27.654), se considera en esta condición a "quienes, sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra, habiten en la calle o en espacios públicos en forma transitoria o permanente, utilicen o no servicios socio-asistenciales o de alojamiento nocturno, públicos o privado".

Para el gobierno porteño, las personas en situación de calle afean la ciudad como la basura

Recientemente el gobierno porteño sumó repudios por lanzar una licitación para adjudicar el "servicio de relevamiento de condiciones que impactan en la higiene". En la lista aparecen los residuos, las personas que viven en la calle y los recuperadores urbanos.

En el ítem "relevamiento general de la zona", se especifica que los relevadores deberán evaluar, en primer lugar, el "estado de higiene de las cuadras" para buscar elementos "que sean susceptibles de producir contaminación visual". El pliego lista, entonces, en un primer punto, elementos como residuos domiciliarios, restos de podas o de obras, o materiales descartados. El siguiente punto, sin embargo, trae una sorpresa: "Presencia de asentamientos precarios producto de personas en situación de calle". Ese apartado es descripto así: "Verificación ocular de la presencia de personas y/o conjunto de las mismas que se encuentren residiendo transitoria y/o permanentemente en vía pública".



Desde el Frente de Todos (FdT), el legislador Matías Barroetaveña presentó un pedido de informes sobre los objetivos del programa. El presupuesto de la licitación supera los 1500 millones de pesos.