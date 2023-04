Lucas Benvenuto publicó un mensaje luego de la entrevista de Jey Mammón

Luego de la extensa nota que Jey Mammon le concedió a Jorge Rial para referirse a la denuncia que Lucas Benvenuto formuló en su contra por presunto abuso sexual, el joven reaccionó a través de su cuenta en Instagram con profunda indignación. En su último posteo subido este viernes, el patinador artístico ubicó dos emojis, uno de corazón amarillo y una carita con la boca cerrada por un cierre junto al hashtag #yositecreo haciendo mención al colectivo del mismo nombre que lucha en diversos espacios por visibilizar el abuso sexual a niñas, niños y adolescentes. Además, en un descargo anterior, Benvenuto reaccionó ante las declaraciones de Mammón en la entrevista que le brindó a Jorge Rial. El joven volcó su malestar a través de un corto pero contundente mensaje. “Pensé que no iba a llegar a vivir para ver cómo mi abusador me manda un abrazo por televisión y desea que ‘mi alma sane’ ¡Qué grande los medios!”, escribió seguido de varios emojis de manos aplaudiendo. No es la primera vez que el patinador responde a las declaraciones de Jey Mammón, también lo hizo después del video que el conductor subió a sus redes desmintiendo la edad de Lucas al momento del vínculo. “14. Yo no miento. ¿Qué parte no se entiende? Dejen de normalizar el abuso”, escribió en una historia de Instagram, junto a un emoji de un corazón que está herido y cruzado por una venda. Además, en una entrevista, el animador, le deseó a Benvenuto “que pueda sanar el alma”. “Cuando tenía 14 años me decías lo mismo, pero en la cama. ¿Qué ironía verdad?”, se preguntó el denunciante. “Marcelo Rocca Clement también me decía lo mismo a los 12. Están cortados por la misma tijera estos hdp”, enfatizó. En la historia siguiente, volvió a compartir el posteo con “la carta al niño que alguna vez fui”.