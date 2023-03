Marcelo Tinelli vuelve a la televisión: llega a América como director artístico y con nuevos formatos

Los rumores venían circulando desde hacía meses. Es que, después de finalizar su contrato con ElTrece, Marcelo Tinelli quedó libre como para poder decidir su futuro laboral. Y sus reuniones con los directivos de América TV se reiteraron desde principios de enero, primero en Punta del Este, después en Buenos Aires y, finalmente, en Mendoza. Aunque no estaba en claro cómo y cuándo el conductor podría llegar desembarcar en esa pantalla.

Lo cierto es que, desde hace un par de días, un misterioso anuncio con el tema Twist and Shout de fondo terminó de confirmar la vuelta de ShowMatch, esta vez, al canal de Palermo. “Este miércoles vas a saber toda la verdad”, prometía una voz en off en la publicidad institucional. Este jueves a las 20 horas firmó su contrato como Director Artístico hecho que anunció oficialmente minutos más tarde durante la emisión de LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito en el prime time.



Luego de largas negociaciones hasta anoche, los abogados de ambas partes se pusieron de acuerdo en distintas cláusulas que faltaban cerrar para lograr el acuerdo que marca el regreso de Tinelli a la tevé. Teleshow tuvo acceso a información exclusiva que cuenta el detalle fino del contrato: Marcelo será el Director Artístico desde el 1 de mayo de 2023, para el año que viene asumir esa responsabilidad también en A24 y La Red, y ser la cabeza del grupo en el área de contenidos.

También, y como siempre estuvo en las conversaciones, llevará el Bailando al prime time de América desde julio, producirá otro programa “aún a definir si es por la tarde o el fin de semana” -aseguraron las fuentes- y hará un tercer programa de viajes con su primo Luciano El Tirri como partenaire.

Cabe señalar que el mega show del Bailando requiere de un espacio acorde a las circunstancias, para lo cual el conductor habría pedido las instalaciones de La Corte, la productora cita en el barrio de Chacarita desde donde había hecho su programa hasta el año 2021, cuando se mudó a los estudios que Polka posee en Don Torcuato para achicar costos. Y también habría solicitado oficinas en los alrededores del canal para que el personal que lo secunda pueda trabajar con comodidad.

En cuanto a las figuras que lo acompañarán, se supo que Tinelli quiere volver a su clásico jurado compuesto por Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino. Aunque también estuvieron dando vuelta nombres como Nicole Neumann y Graciela Alfano. Y, por lo que se supo, Pablo Chato Prada y Federico Hoppe ya estarían pensando en las posibles parejas concursantes, entre las que querrían sumar a los personajes del momento incluidos algunos ex Gran Hermano si es que sus contratos con Telefe se lo permiten. El detalle especial: Tinelli quiere convencer a su hija Candelaria para que sea parte de este nuevo Bailando.

Teleshow pudo saber que el nuevo Bailando volverá a tener público -el último que se hizo fue durante la pandemia-, habrá alfombra roja, un reality dentro del mismo show y la idea de incursionar en otras plataformas como el streaming para acompañar y potenciar sus programa desde otro lugar.

Tinelli se despidió de la pantalla a fines del año pasado, cuando dejó grabados los últimos capítulos de Canta Conmigo Ahora para viajar junto a su hijo Lolo al Mundial Qatar 2022. Luego, se grabó una nueva temporada del reality que todavía no fue emitida por ElTrece, pero que contó con la conducción de Manuel Wirtz, con lo cual lo cual Marcelo no aparecería en dos canales a la vez en caso de que su salida al aire coincida con el Bailando. La firma se realizó en América frente a Daniel Vila. Tinelli estuvo acompañado de todo su equipo de LaFlia - ya que tanto Fede Hoppe, que no concurrirá porque está de vacaciones, como el Chato Prada estarán a su lado en la dirección artística-, su amigo Gustavo Scaglione, dueño de Canal 3 de Rosario, su abogado el doctor Osvaldo Pereira, Fabián Scoltore, productores de su empresa y su hija Candelaria. Junto a Tinelli trabajarán José Nuñez y Fernanda Merdeni, quienes ya ocupan cargos gerenciales en el canal.