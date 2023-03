El ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, pasó este martes por el debate de Telefe donde repasó todo su paso por la casa más famosa del país y por primera vez habló de sus problemas de salud. Durante toda la edición había mucha incertidumbre sobre si el Primo sufría algún problema personal o hasta si ocultaba algo que no quería que salga a la luz durante el reality.

Sin embargo, y a pesar de nunca contar nada dentro del programa, el participante reveló sus padecimientos personales. “Hubo una etapa de mi vida que no estaba bien me sentía en un pozo del que no podía salir. Tenía 14 años, fue un poco antes de la separación de mis padres. No veía salida. Sin Dios no hubiese salido de ese pozo”, lamentó Marcos dando a entender que sufría depresión.



“¿Buscabas ayuda en esa depresión?”, quiso saber Roberto Funes Ugarte. “No me daba cuenta, pero hacer deporte me ayudó y lo superé”, respondió el salteño. “Tuve varias conversaciones (en la casa) y me aferré a Dios porque sin él no hubiera salido nunca de ese pozo y él me señalizó el camino para salir”, aseguró.

Durante su paso por el reality, Marcos había explicado en una charla con La Tora que fue a terapia durante su infancia. “Tenía mucha cosas, varias cosas que me fueron influyendo y que estuve mal”, explicó Ginocchio luego de seguir el consejo de su compañera por visitar al psicólogo de la casa más famosa del mundo.

El Primo continuó contando sobre el doloroso momento que atravesó: “No era anorexia. No podía digerir las comida, por nervios y por un montón de cosas. Fueron varios años complicados”. En ese momento, el participante de Gran Hermano comenzó a llorar y la joven intentó consolarlo.

“Mirá la persona que sos hoy, vos no te das una idea pero vos salís primero de placa porque la gente te ama. Ojalá que entiendas y realmente te valores vos y entiendas que todo pasa por algo y todo nos hace ser las personas que somos hoy”, le respondió Lucila. Y concluyó, mientras Marcos quebraba en llanto y terminó la charla debido a su estado anímico: “Vos sos esta persona hermosa, con tanto amor y cero odio por todo esto que pasaste”.

Marcos Ginocchio es el ganador de Gran Hermano al consagrarse como el jugador más votado por el público de Telefe, obteniendo el 70,83% de los votos en el mano a mano final con Nacho Castañares, tras el tercer puesto de Julieta Poggio. El estudiante de abogacía y especialista de artes marciales de 22 años nacido en Salta se lleva los 15 millones de pesos del premio inicial, más el pago extra de MP, junto con una vivienda Roca y un año de cerveza gratis.

Marcos, décimo ganador de la historia de Gran Hermano Argentina, superó 4 placas de nominación en las cuales siempre fue salvado en primer lugar por el público, dado que con el voto negativo obtuvo bajísimos porcentajes en su contra.