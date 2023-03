Jimena Barón anunció oficialmente el nombre de su nuevo disco, Mala Sangre, y la lista de canciones que lo integran. Entre lágrimas, la cantante contó que mantuvo el secreto bajo siete llaves por dos años.

¿Cómo se llama el último disco de Jimena Barón?

"Más de dos años cuidado el nombre del álbum con escudo y espada. Canciones que hice hace tres años. Qué emoción compartir finamente. Qué emoción", escribió Jimena Barón en una historia de Instagram, junto a una foto que la mostró con lágrimas en os ojos.

Luego, en el post que compartió donde anunciaba oficialmente el nombre de su álbum y el listado de canciones, agregó: "Y se están enterando todos ahora incluso mis amigos y familia, porque no se lo conté a nadie por 2 años".

En la publicación, Matías “Tuma” Palleiro, pareja de la artista, fue uno de los primeros en apoyar a su pareja. "DIS CA ZO", expresó el agente deportivo junto a dos emojis de corazón.

¿Cómo se llaman las canciones de Jimena Barón?

El nuevo disco de Jimena Barón, Mala Sangre, contiene 12 tracks:

Los Locos

Mi Funeral

Ese Diamante

Amigo

La Araña

Cruel y Despiadado

San Valentín

Maldita Apuesta

Cariño Resentido

Mi Felicidad

Oro

Lo Que Tenga Que Durar

¿Cuándo sale el nuevo disco de Jimena Barón?

Mala Sangre, de Jimena Barón, sale el 27 de marzo a las 22 horas, hora Argentina. Es el tercer álbum de estudio que la actriz, cantante y compositora argentina, de 35 años, lanza tras La Tonta (2017) y La Cobra (2019).

Previamente, Jimena presentó el tema Los Locos, single principal del disco, junto a su video oficial. El tema está inspirado en su experiencia personal.

“Al fin un hombre bien, que me cuida, que me quiere, que a todos les gusta, aprendí. Todos pueden ver que entendí del buen querer, que ya sé hacerme valer, Que el pasado ya es pasado porque ahora elijo bien”, canta la intérprete. Sin embargo, descubre que todo no era como se presentaba: “Loco, resultaste ser otro loco. Si lo bueno dura tan poco, no pienso llorar. Otro loco, que no digan que los provoco, se me pegan ni bien los toco, siempre el mismo final”, sentencia J Mena.