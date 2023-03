Romina Uhrig, la última eliminada de Gran Hermano, decidió no ir a LAM: la reacción de las angelitas

“Romina Uhrig, la última eliminada de Gran Hermano, es la única participante de GH que no va a venir a LAM. Nos acaba de avisar hacer un ratito que prefiere no participar del programa”, anunció Ángel de Brito en la emisión de este miércoles 22 de LAM (América).

“Salió de la casa, participa martes y miércoles del debate, no sé si estuvo en un programa más... Y tiene la misma recorrida mediática que tienen todos habitualmente. Pero decidió no venir a LAM. La gente de Telefe, que le quiero agradecer, hizo todo lo posible para que cumpla con lo pactado, como todos los otros. Inclusive nos ofrecieron grabar un mano a mano, si ella quisiera. Por ahí no quería exponerse a todas las panelistas y hacer un mano a mano conmigo. No, tampoco. No hay ninguna posibilidad”, agregó el conductor. Y enseguida las angelitas le saltaron a la yugular a la exdiputada.



“¡Qué cagona que resultó! No lo puedo creer”, gritó Nazarena Vélez, con sus modales caracteristicos. “No puedo creer que una mujer que tiene los ovarios de dejar a sus tres hijos y bancarse toda la que venga, que no pueda venir a sentarse acá”, insistió. Por otra parte, De Brito consideró que a Romina en su reciente aparición en Cortá por Lozano (Telefe), le preguntaron por distintos los temas -sus comentarios gordofóbicos, la política, su patrimonio- y “ella negó todo”.

“Más allá de las negaciones de ella, les voy a dar información. (Walter) Festa tiene dos investigaciones: una por defraudación a la administración pública, peculado y falseadad ideológica en Moreno. Todo esto que se denuncia, Romina era su mujer así que no podía desconocerla, pero no está nombrada en la causa. Y en la otra, se investiga el enriquecimiento ílicito del exintendente y sí está mencionada como socia de Festa. Y se investiga eso, además de autos, dólares, declaraciones impositivas incompletas e irregulares y compras de terrenos”, contextualizó el conductor.

Asimismo, y según los datos extraídos de la investigación, en una placa se detalló la evolución del sueldo de Romina al ingresar a trabajar en la administración pública. En 2015, cobraba $ 7940. Un año después, $ 211559 (un 28% más). En 2017, $ 448000 (un 100% de aumento). En 2018, $ 558951 (un 25% superior con respecto al año anterior). Y en 2019, $ 712995 (otro 25% superior).

“Se ve que le dan las paritarias, los aumentos, porque a nadie le aumenta así el sueldo”, acotó Yanina Latorre. “A ella le ajustan bien por la inflación, porque a nadie le pasa eso. En ese momento, ella era empleada de la municipalidad de Moreno, ahí es donde lo conoce a Festa”, agregó.

En donde sí estuvo Romina esta semana fue en El Debate de Gran Hermano (Telefe) y allí dio distintas definiciones. “Estoy separada, no tengo propiedades”, comenzó diciendo Romina y luego se explayó. “Walter, mi exmarido, vivía en un country, alquilábamos ahí, pero yo nunca viví en un barrio cerrado, justamente nuestra separacion vino por problemas económicos. Hoy lo digo y no tengo vergüenza, si no no estaría haciendo uñas hasta las 12 de la noche, pero nunca quise hacer un papel de manicura pobre. Cuando me separé de Walter me tuve que mudar, así que empecé a vender las cosas que tenía en mi casa porque él no me podía ayudar a pagar un alquiler”, se defendió.

En otro momento de la emisión, ella contó cómo fue que llegó a ser diputada nacional. “Yo lo conozco a Walter y empiezo a hacer un trabajo social, trabajaba en los merenderos y en los comedores, cuando a Walter le proponen tener una diputada, él dijo ‘¡qué mejor que mi mujer!”, así que fui diputada nacional por dos años, pero no estaba preparada para serlo”, admitió.