Tabla de la Liga: el Rojo sigue sin ganar, el Tomba se prende y cómo sigue la fecha 8

La acción continúa en el certamen local. Por la octava fecha, Godoy Cruz superó a Belgrano en Mendoza y se prendió en la parte alta de la clasificación, mientras que Atlético Tucumán y Barracas Central no se sacaron diferencias. Además, se jugaron otros cuatro partidos este sábado. En Olé te mostramos todos los resultados, la tabla de posiciones y cómo sigue la Liga Profesional.

Fue un equipo tibio el Pirata. Sin la determinación suficiente, con una reacción en el comienzo de la etapa final que no le alcanzó para remontar el resultado ni mucho menos darlo vuelta. Porque en ese tramo le faltó punch en el área para cristalizar ese pasaje de superioridad cuando tenía la pelota y el terreno que le había cedido el Tomba.



Nunca estuvo cómodo Belgrano en el encuentro. Siempre corrió de atrás en el marcador. Cayó en distracciones defensivas que se pagan caras en el fútbol de primer nivel. En el medio perdió más de lo que ganó y adelante careció de luces en los metros finales. Llegó al descuento sobre el cierre del primer período, lo que le dio algo de empuje para salir a disputar el segundo. Con el ingreso de Zapelli y Bordagaray, Vegetti ya no quedó tan solo en ofensiva.

El Tomba, después del único tanto de su adversario, supo aguantar esos minutos de Belgrano con más ambición en ataque. Aunque avisaba, con algunas contras, que en cualquier momento podía cocinar definitivamente al partido. Y esa advertencia le dio paso a los hechos. En una buena contra que condujo Arce por la derecha, llegó su pase al centro y Larrosa puso el 3-1 definitivo. El Tomba, que venía de perder 3-0 ante River, se puso de pie en el Malvinas Argentinas. Ahora, con 12 unidades, se encuentra a cuatro puntos del Ciclón, que este domingo disputará su partido el lunes.



Al cuadro mendocino no le sobró nada, pero fue efectivo gracias a que supo usufructuar las ventajas que dio Belgrano y sus momentos, varios, en los que su oponente pareció dormido. Y como plus, además, con esta victoria se metió en zona de clasificación a la Sudamericana, más allá de que falta mucho en esa tabla. Belgrano no aprovechó su chance. El Tomba, sí.