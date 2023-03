Cristina Kirchner se presentará en un acto del Grupo de Puebla

La modelo habló en Nosotros a la mañana de cómo su intervención ayudó a que una persona no se arroje desde el Puente Peatonal Dorrego. "Me dijo ‘yo te veía en la tele’".

El hombre de 71 años no le quiso dar dinero para comprar otra botella. El joven le disparó y se acostó a dormir. Al día siguiente le confesó a su padre lo que había hecho.

Gabriel Fuks cruzó con dureza al diplomático ecuatoriano que sugirió un complot entre Argentina y Venezuela para facilitar el escape de la ex funcionaria de Rafael Correa condenada por corrupción.

Es Sergio León, de la banda española Angelslang. Denunció a la banda más legendaria por copiarle fragmentos de canciones suyas en las canciones So sorry y Seed of God.