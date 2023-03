El funcionario porteño, que ya lanzó su candidatura a Presidente de la Nación, indicó que de ser elegido tendrá como primer objetivo controlar el aumento de precios. "Lo garantizo, voy a bajar la inflación", afirmó.

"No es una sola medida, tenemos una serie larga de medidas que estamos trabajando en detalle. La Argentina no puede seguir gastando más de lo que tiene y emitir con la maquinita, tenemos que cortar con eso", destacó.

La inflación, en el eje de campaña

"La inflación es el primer objetivo que tenemos. Hoy la gente no llega al fin de semana, no le alcanza el sueldo. Cada día el sueldo vale menos. Además, hoy no hay precios, vas a comprar algo y a los dos días sale el doble o el triple", analizó el jefe de Gobierno porteño.

Por otra parte, el precandidato a presidencial de Juntos por el Cambio destacó que sus medidas auxiliarán a los comerciantes:

"Hoy no pueden trabajar. Venden y cuando tiene que reponer, reponen más caro y pierden plata. No se puede vivir así", reflexionó sobre la situación de los vendedores y comercios.