Arrancó el acampe y sube la temperatura entre Tolosa Paz y Unidad Piquetera

Las organizaciones que integran Unidad Piquetera (UP) comenzaron un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social que se extenderá hasta mañana miércoles por la mañana, en reclamo por el recorte de 100 mil planes Potenciar Trabajo y el pedido de una urgente reunión con la ministra Victoria Tolosa Paz, en el marco de una jornada nacional de protesta que continuará con otras movilizaciones durante las próximas semanas. Mientras tanto, la titular de la cartera respondió a los dirigentes piqueteros insistiéndoles que “encuentren y lleven” a los beneficiarios que no realizaron la validación de datos para que regularicen su situación.

"Luego de reclamar insistentemente una respuesta de la ministra, marchamos al Ministerio. El ajuste sigue destruyendo el salario, la jubilación y los ingresos fijos de todos lxs trabajdorxs", expresó Unidad Piquetera en un comunicado antes de iniciar el acampe.

El texto sostiene que la inflación de dos dígitos en los precios de alimentos en los comercios de cercanías "se burla de los precios cuidados" y "suma más pobres e indigentes a los millones que ya había". Y agregaron: "A eso se suma que se sigue retaceando y recortando los alimentos para los comedores populares que desbordan de pibes. Tal como lo reconocen las estadísticas oficiales, 2 de cada 3 pibes están por debajo de la línea de pobreza", agrega el comunicado.

Unidad Piquetera se pronuncia contra 100 mil bajas del Potenciar Trabajo y el ajuste sobre los planes sociales, por aumento del salario mínimo y trabajo genuino, entrega de alimentos regulares y de calidad a los comedores populares y el cumplimiento de entrega de herramientas comprometidas hace dos años.

Respuesta oficial

Tolosa Paz le apuntó al principal referente de la U.P. por la protesta. “Le pido a Eduardo Belliboni que, en lugar del acampe, en vez de exponer a niños y niñas, haga una fila grande en la 9 de Julio para que nosotros le validemos la identidad, uno por uno”, exhortó la funcionaria. “Le digo que organice a su gente y la traiga a la puerta del ministerio, que acá tenemos todas las herramientas para validar datos”, desafió la ministra.

“El camino es sentarse en el ministerio y traer a las personas que aún no han validado su identidad”, insistió la ministra en una entrevista a Radio 10 y precisó que desde noviembre del año pasado, cuando el gobierno inició el reempadronamiento, el 93 por ciento de los beneficiarios validaron su identidad, es decir 1.279.000. Lo que ocurre, prosiguió, es que “él quiere que liquidemos (paguemos) a gente que no tiene validación, y esto sería muy injusto” para los que ya hicieron ese trámite.

Tolosa Paz criticó la movilización y el acampe. Consideró que el trasfondo de esa marcha es más bien política y sostuvo que “a esa discusión la tenemos que dar en las urnas, no usando a la gente más pobre”.

Réplica piquetera

Belliboni respondió “que la ministra salga del country” donde vive y que atienda los problemas de la gente, siendo que es el Estado el responsable de llegar a cada lugar y no los trabajadores sin recursos ni medios suficientes. UP había hecho propio el reclamo de la CCC, organización social ligada al oficialismo, desde donde señalan que en el Impenetrable, en Chaco, hay trabajadores que no cuentan con luz ni internet, y que no han podido ser validados a pesar de los “compromisos” de la ministra.

“La única respuesta que recibimos de los funcionarios la semana pasada, es que no va a haber refuerzos para comedores y merenderos por ahora. Y que están viendo como intentan que lleguen las herramientas a los espacios de trabajo, algo a lo que ya se habían comprometidos montones de veces”, dijo a PáginaI12 Silvia Saravia, de Barrios de Pie en medio del acampe.



“La gestión de la ministra es muy mala: no garantiza que lleguen los alimentos como corresponden, no ha logrado revertir los problemas de comprar en la variedad de alimentos. Evidentemente no quiere discutir lo que hay que discutir, que es que está llevando adelante un ajuste y que ese ajuste se hace sobre los sectores mas castigados de la sociedad”, agregó Saravia a este diario.

El plenario de organizaciones de UP ya fijó una agenda de protestas si no hay respuesta oficial a sus reclamos. Para el 5 de abril prevé otra jornada de protestas con cortes de calles y rutas en todo el país. El 18, 19 y 20 de abril habrá otro acampe piquetero frente al Ministerio de Desarrollo Social y se extendería con una marcha federal que arrancará el 15 de mayo para confluir el 17 en la Plaza de Mayo.

Desocupados y despedidos

Referentes de UP también se plegaron a la protesta de trabajadores despedidos de Megaflex, EMA y Garbarino que cortaron el Puente Pueyrredón en el acceso a la Ciudad de Buenos Aires durante las primeras horas del lunes.

“No vamos a pagar con nuestros despidos y con flexibilización laboral los costos de este ajuste que quieren implementar al servicio de las patronales”, afirma el comunicado de los despedidos de Megaflex, empresa de membranas e impermeabilizantes. Tras describir las numerosas gestiones que realizaron en estos meses, yendo a la puerta de sus lugares de trabajo, haciendo cortes, golpeando puertas de municipios, movilizando a los ministerios, sin que hayan obtenido respuestas, los despedidos sostienen: “No podemos esperar más, y nuestros hijos tampoco”.

Del corte participaron los trabajadores despedidos de la electromecánica EMA y de la tienda de venta de electrodomésticos Garbarino. A ellos, se sumaron trabajadores de maestranza (que reclaman mejores salarios) y de GPS (una empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas) que exigen su reconocimiento sindical.