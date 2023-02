Tras la polémica, Federico Bal se encontró con una ex en Carlos Paz

Federico Bal sigue siendo el centro de la polémica. Su intimidad quedó expuesta cuando Yanina Latorre filtró en LAM (América) las conversaciones que tuvo con otras mujeres y que fueron la prueba contundente de su infidelidad a Sofía Aldrey. En dichos chats, fueron salpicadas varios rostros reconocidos del espectáculo como Estefi Berardi y Florencia de la V.

En este sentido, el hijo de Carmen Barbieri decidió aislarse en su aposento en Carlos Paz, dónde presenta su exitosa obra Kinky Boots. El pasado fin de semana, Fede la pasó totalmente solo, quería reconectarse y olvidar toda esta tormenta que ocurre en su vida. Estuvo en un lago de Cuesta Blanca, a unos 50 kilómetros de la capital de Córdoba.

Sin embargo, también aprovechó sus días libres para ver la obra Sex. El periodista Pablo Layus de Intrusos fue quien destacó la novedad. Además, Nancy Duré apuntó que Federico justo fue a ver a su expareja Flor Marcasoli. En dicha pieza teatral participa el actual novio de la actriz, Esteban Prol.

“TIENEN MUY BUENA RELACIÓN LOS TRES, HAN COMPARTIDO NOCHES, HAN COMPARTIDO TRAGOS, LOS HE VISTO MUCHAS VECES JUNTOS”, ASEGURÓ PABLO LAYUS.

Posteriormente, Federico Bal salió del teatro y el notero no dudó en abordarlo, pero este no tenía muchos ánimos de enfrentarse a las cámaras. “Dejá de seguirme. Voy a comer, voy a ver una obra, vino un amigo. yo estoy bien. no quiero hablar”, le dijo entre risas el intérprete al rostro de Intrusos (América).

No obstante, Pablo Layus siguió insistiendo y pudo conseguir una impactante declaración del hijo de La Leona sobre el escándalo de las conversaciones que lo involucran: “La reacción de la gente es divertida, hacen memes. La parte pública la gente la disfruta y lo consume y quizás también es una parte de lo que yo soy, eso lo hablaré en terapia. La parte personal también trato de manejarla como puedo”, cerró Fede Bal.