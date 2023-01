Fans de Britney Spears aseguran que fue reemplazada por un clon

Usuarios de TikTok aseguran que Britney Spears fue reemplazada por un clon. Increíble pero real, a través de esa red social, seguidores de la cantante aseguran que la ven distinta a la que participó en "Baby... one more time" y por tanto fue "sustituida".

Tal como sucedió con Avril Lavigne, un grupo de seguidores de la cantante Britney Spears lanzaron a internet una historia que asegura que la princesa del pop fue sustituida por un clon o una imitadora.

La idea conspirativa surgió a través de TikTok, donde los jóvenes usuarios de esa red social indican que la artista «fue sustituida» por una doble de riesgo, ya que, aseguran, su apariencia y su forma de comportarse actualmente no coincide con las que tenía antes.

Además, la conspiración incluiría la posible muerte de la verdadera Britney Spears, por lo que habría sido suplantada por su familia para evitar las pérdidas económicas que le significaría a ellos que la cantante no genere más ingresos.

Sin embargo, cabe destacar que Spears inició su carrera con tan solo 16 años y llegó a la cima con «Baby… one more time», que se estrenó en 1998. Actualmente, la cantante tiene 41 años, por lo que los años también pasaron para ella, aunque los más jóvenes no lo crean.

Algo parecido sucede con el comportamiento de la artista, ya que en los últimos años se la ha visto desmejorada en plena pelea por su tutela personal y con algunos problemas vinculados a su salud mental. Todos hechos que, sin duda, generan cambios en el aspecto de las personas.