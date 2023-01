"Argentina, 1985" se consagró en los Globos de Oro

Dando pie a la temporada de premios en Hollywood, este martes se entregaron los Globos de Oro y Argentina, 1985 se consagró con el premio a Mejor Película en Idioma Extranjero. Es la primera película Argentina que consigue la estatuilla desde La Historia Oficial en 1986.

El film que relata el juicio a las juntas militares se impuso sobre RRR (india), Decision to Leave (Corea del Sur), Close (Bélgica) y una de las favoritas de la temporada: All Quiet on the Western Front (Alemania). Así, inicia con el pie derecho su paso por la temporada de premios que seguirá con los Critics Choice Awards, este 15 de enero, y los anuncios de las nominaciones a los Premios Oscar que se darán el 24 de este mes.

ðŸÅ½‰ Congratulations on your WIN for Best Motion Picture - Non-English Language, Argentina, 1985! #GoldenGlobes pic.twitter.com/mqaFxJhqQK — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

La última vez que una película argentina había quedado nominada a esta entrega de premios fue Tango, no me dejes nunca, en 1999. Antes, solo una película obtuvo el premio, La Historia Oficial, que se estrenó, curiosamente, en el año 1985.

La película de Santiago Mitre con Ricardo Darín y Peter Lanzani, también quedó preseleccionada en la categoría Mejor Película Extranjera en la próxima edición de los Premios BAFTA. El listado final se determinará el 13 de enero.

Además, ya está nominada en la misma categoría para la 28ª edición anual de los Critics Choice Awards, que se entregarán el próximo 15 de enero en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. También representará al país en los Premios Goya, y viene de realizar un amplio recorrido de festivales internacionales desde su estreno en la última edición del Festival de Venecia, como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en donde se alzó con Premio del Público, el Festival de Cine del BFI de Londres y el Festival Internacional de Cine Río, entre otros.