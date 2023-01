Lali Espósito habló a fondo de los rumores de romance con Nico Occhiato

Hábil declarante, Lali Espósito enfrentó la versión de affaire con Nicolás Occhiato, luego de coincidir en el Mundial Qatar 2022 y de la filtración en redes de un video, en el que se los vería juntos en un boliche, ni bien regresaron a Buenos Aires.

"¿Qué hay de cierto en los rumores de que hubo un chape tour en Qatar con Nico Occhiato?", le preguntó el notero de LAM a la artista, quien estaba a minutos de tomar un vuelo rumbo a España.

Acto seguido, Lali respondió: "No. No. No. Nos vimos porque compartíamos cosas todos los argentinos. Viste que cuando te encontrás con un argentino en el exterior, ya somos íntimos amigos... Pero compartimos muchas fiestas, muchas juntadas argentinas que se hacían ahí".

Tras negar el romance con Occhiato, la actriz y cantante agregó buena onda: "Nos llevamos mega. Él es un sol. Es un divino. Y eso, buena onda".

Días atrás Nicolás Occhiato también echó por tierra el rumor de "chape" con Lali Espósito en una nota con LAM. Sin embargo, Ángel de Brito aseguró: "Yo les digo que sí, que pasó y que Nico Occhiato mintió. Él no sabía que estaban las imágenes del boliche".