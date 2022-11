PROTESTA DE MALETEROS EN LA TERMINAL DE ROSARIO

La Cooperativa de Maleteros lleva a cabo un “control” en el ingreso de la Terminal de Ómnibus de Rosario para conocer la cantidad de coches que ingresan al día. La medida se enmarca en la ordenanza que indica que el 20% del derecho de plataforma debe ser abonado a los trabajadores de ese rubro.

Según denunciaron desde la entidad, “desde el 7 de junio del 2022 la Cooperativa de Trabajo solicita a las autoridades de la Terminal Ómnibus, que nos entregue la documentación de la frecuencia de los colectivos que acceden a la terminal de ómnibus, y cuanto abonan el derecho de plataforma las empresas, ya que es nuestro derecho tener dicha información establecida en la ordenanza Nº 10269 sancionada el día 2 de diciembre del 2021 por el Consejo de la Ciudad de Rosario y ratificada el 22 de diciembre por el intendente Pablo Javkin”.

En ese sentido, expresaron que se han llevado a cabo varias reuniones, notificaciones y más sin obtener respuestas. “Solo, la manifestación verbal del Señor Director ejecutivo de la Terminal de Ómnibus manifestando que dicha información no la puede dar”, añadieron.

“Hoy estamos fuera de toda realidad ya que no han abonado 8.000 pesos trimestralmente a todos los asociados”, reclamaron. Por ese motivo, desde las 5 de la mañana de hoy realizan el control de entrada y salida, y anticiparon que irán a la Justicia a través de un Recurso de Amparo.

“Estamos fortalecidos e iremos hasta las últimas consecuencias, no permitiremos que nuestro derecho sea manejado y manipulado por funcionarios que no dan respuesta a la cooperativa y a la sociedad rosarina”, apuntaron. Y concluyeron: “Queremos saber quién tiene nuestro dinero y porque nos oculta la información no bajaremos nuestras convenciones por eso la Cooperativa de Trabajo está en alerta y movilización”.