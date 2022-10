COPA SANTA FE:SE JUGO EL PRIMER CHICO DE LA FINALISIMA

"El Salaito" se quedó con el partido de ida de la final de la Copa Santa Fe derrotando al León, este domingo en Rosario.

A los dos minutos de juego, Agustín Principe marcó el único gol del encuentro para los locales.

Desde el inicio de juego, 9 de Julio propuso la primera situación clara, antes del minuto; Maximiliano Ibáñez escapó por derecha quedó perfilado para sacar el remate cruzado pero Alejo Villanueva mandó la pelota al tiro de esquina.

Enseguida respondió El Salaito que aprovechó un error defensivo del León y Agustín Principe remató abajo junto al palo derecho de Joaquín Gómez para decretar el 1-0 a favor del conjunto local. Apenas unos minutos después, otra vez en una corrida mano a mano entre Principe y Gómez, el arquero juliense cometió una infracción que el árbitro no quiso ver y debió ser expulsión del arquero visitante.

De a poco 9 de Julio empezó a equilibrar el partido y a ganar terreno. Maximiliano Ibáñez probó desde afuera y la pelota pegó en el travesaño. Fueron los mejores minutos del equipo de Werlen que metió al local en su arco. El León mereció el empate al término del primer tiempo, pero también debió quedarse con dos jugadores menos, por faltas no sancionadas por Lucas Cavallero.

En el segundo tiempo aparecieron los cambios, Werlen intentó darle más claridad a los ataques del 9 y de hecho mejoró bastante pero nunca pudo ser preciso en la definición. Argentino no llegó al arco de Gómez durante la segunda parte pero tampoco fue lastimado por su rival, por eso fue construyendo el triunfo por la mínima diferencia para esperar el partido revancha con la ventaja del 1a 0.

9 de Julio sintió el cansancio de las últimas semanas y de la seguidilla de juegos que lo llevó a no poder ganar en los últimos tres partidos, por la Liga Rafaelinos de Fútbol (LRF), del Torneo Regional y ahora por Copa Santa Fe.

Formaciones

Argentino de Rosario

Alejo Villanueva; Lautaro Yocco, Joaquín Alderete, Julián Carnelos, Joaquín Sosa; Joaquín Valenzuela, Julián Emanuele, Sebastián Peñaloza, Agustín Principe; Alejo Fernández, Juan Ignacio Suárez.

DT: Juan Pablo Suárez.

9 de Julio

Joaquín Gómez; Agustín Vera, Elvis Hernández, Facundo Centurión, Sebastián Acuña; Martín Sterren, Maximiliano Aguilar, Augusto Laena, Facundo Maldonado; Agustín Sequeira, Maximiliano Ibáñez

DT: Marcelo Werlen

Todo se definirá el próximo domingo 30 de octubre dónde Argentino de Rosario o 9 de Julio de Rafaela gritará con sus hinchas el DALEEEE CAMPEÓNNN !!!

Columnista : José Luis Cardozo