Cande Ruggeri compartió la primera foto de su panza

Luego de confirmar su embarazo, este sábado, Cande compartió en la red la primera foto de su pancita. La noticia habría salido a la luz por un desliz de su padre Oscar y ella no pudo más que afirmar el hecho.

“Voy a ser abuelo. De Candela. No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”, comentó hace unos días Oscar Ruggeri a sus compañeros de ESPN.

Arruinándole así a su hija la posibilidad de ser ella quien haga el anuncio, Cande decidió en esta oportunidad sorprender a sus seguidores con una tierna foto. Una semana después de la confirmación del embarazo, la pareja posó mientras él le besa la incipiente pancita y ella sonríe con ternura.

“Va creciendo de a poquito. Que tengan lindo sábado les deseamos los tres”, escribió la influencer debajo de la imagen.