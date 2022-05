¿Está bien o mal? Una chica se llevó el perro de un indigente por el estado del animal y desató la polémica

La joven contó cómo fue la situación que se dio en Recoleta, en Ciudad de Buenos Aires, en donde se topó con el hombre en situación de calle mientras llevaba a su perro a la fuerza.

“Recoleta. Un chabón, muy en cualquiera, arrastrando a un cachorrito con correa. Le ofrecí comprárselo y me dijo que ni por un auto me lo da. Hace como cinco metros y veo que el cachorro se suelta de la correa y él no se dio cuenta. Lo agarré y salí corriendo. Ahora tengo un cachorro”, relató Florencia, cuya cuenta de Twiter llevaba el nombre de @nomuynormal.

Luego, la joven contó que ingresó en un comercio de esa cuadra y le comentó a los empleados sobre la situación, tras lo que ellos le contaron algunos datos sobre el hombre. “Nos dijeron que estuvo todo el día pidiendo plata con el perrito ahí y automáticamente nos ayudaron”, sostuvo en su hilo de la red social del pajarito.

En este sentido aseguró que el dueño, al ver que ya no tenía al animal consigo, “volvió a los gritos pelados revoleando cosas y pidiendo por su perrito”.

“A mi la verdad que me partió el alma, pero no puedo dejar que, por lástima, tenga a un ser vivo en condiciones deplorables y cuando su misma vida corre riesgo”, agregó también.

Por su parte Agustín, el dueño del animal, habló con el canal Crónica y manifestó: “Yo estoy en situación de calle, pero lo cuido mucho. Otros chetos me ofrecieron plata por mi perrito, ya estoy cansado”.

El hombre, que contó que trabajaba cosechando tomate y se quedó en la calle al perder el empleo, agregó que el animal había sido un regalo de “hace 30 días” y que la situación de no tenerlo más lo deja “muy triste”.

También afirmó que John, el perrito, tiene las vacunas al día porque una vecina lo ayudó a llevarlo al veterinario, algo que también le dijo a la policía que se acercó hasta el lugar para tomarle la denuncia, cosa que hicieron a pesar de que no contaba con su DNI.