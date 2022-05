La impactante noticia que recibió Flor Peña tras revelar que fue víctima de acoso sexual

Horas después de ocupar el puesto número uno de las tendencias, la conductora recibió una impactante noticia. Pese a la repercusión de su ciclo, sólo logró 2,5 puntos de rating, cifra que llamó la atención de los productores.

Por eso, los directivos de América implementarán una serie de modificaciones: en primer lugar, comenzarán a emitirlo en vivo, con segmentos musicales y de cocina. Asimismo, los invitados participarán de sketchs y habrá nuevas secciones de escritorio.

El testimonio de Flor Peña

“Me tocaba, me tocaba las tetas, abajo. Me decía ‘ay, qué linda’ y me tocaba. Por ahí estábamos por entrar a escena o salíamos del escenario. Y cuando empecé a mirar para atrás, dije ‘Dios mío, ¿qué fue eso?’. Ese abuso se repetía todos los días mientras yo iba al teatro. No fue un abuso de una vez”, comentó.

En cuanto a los motivos que llevó a la conductora a no denunciar lo sucedido ni dar el nombre de su agresor remarcó: “No doy el nombre porque es un actor muy famoso y siento que ya está grande. Ya está, siento que se va a desviar el tema y que lo importante es poder trasmitir mi vivencia para que a otras mujeres no les pase. Este hombre ya no le puede hacer daño a nadie. Si sintiera que le podría hacer daño a alguien, lo contaría”.