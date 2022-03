Bizarrap es el primer artista hispanohablante en el NBA 2K

“Las canciones elegidas son las que me imaginaba escuchando mientras juego a NBA 2K22” explicó el músico. Además afirmó que “hay una relación directa entre el rap y el baloncesto, y muchas de las letras de los temas nombran a jugadores y hacen muchas referencias a este deporte”.

Bizarrap también cuenta con su propio MI JUGADOR escaneado en NBA 2K22, para poder disfrutar del título con un personaje recreado exactamente a su imagen y semejanza. “Nunca me habría imaginado aparecer en un juego de NBA 2K, y me enorgullece que esta oportunidad haya tenido lugar gracias a mi trabajo. No tengo palabras” aseguró.

Mientras juegan a NBA 2K22, los fans de Bizarrap ya pueden escuchar los tres primeros temas, que han sido añadidos como parte de la Temporada 5 del juego. Una cuarta canción, aún no anunciada, llegará más adelante a la franquicia. NBA 2K22 está disponible en PlayStation 5 y PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One, Nintendo Switch y plataformas de PC.