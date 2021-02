Detuvieron a la pareja de Ivana Módica, la mujer desaparecida en La Falda

Mientras continúa la intensa búsqueda de Ivana Módica, la mujer de 47 años desaparecida en La Falda, Córdoba, detuvieron a su pareja por orden de la fiscalía de instrucción de Cosquín. El hombre fue imputado por falso testimonio agravado debido a contradicciones en su testimonio.

Jorgelina Gómez, fiscal de la causa de Villa Carlos Paz, ordenó el arresto de Javier Carlos Galván, piloto de la Fuerza Aérea oriundo de Entre Ríos. La detención, según informó el sitio local La Voz, se produjo pasadas las 17:20 de este lunes, después de ser indagado durante unas tres horas por algunas contradicciones en su relato de los hechos.

Además, según informaron fuentes judiciales, Galván violó una orden de distanciamiento de Módica impuesta hace varios meses, indicaron fuentes del expediente a Infobae.



La pareja de Módica fue la persona que realizó la denuncia ante la Policía por la desaparición de la cordobesa.

A cuatro días de su desaparición, aún no hay pistas firmes sobre dónde puede estar la mujer. “Todas las hipótesis están abiertas”, dicen los investigadores, quienes vienen realizando un intenso trabajo para establecer cuáles fueron sus últimos movimientos antes de que su familia perdiera contacto con ella.

El viernes pasado la policía científica realizó pruebas de Luminol en el domicilio de Módica para detectar posibles manchas de sangre. Y el sábado dispuso el cierre del acceso al cerro La Banderita -donde ella solía caminar por las noches, según contó su pareja- para que ingresaran los perros entrenados para la búsqueda de personas extraviadas. Del operativo también participaron los bomberos voluntarios de Valle Hermoso y Villa Giardino, que concentraron su rastrillaje en las zonas del cerro El Dragón.



La última persona que tuvo comunicación con ella fue su hija Nicole, el jueves por la noche. Fue un intercambio de mensajes telefónicos que se cortó alrededor de las 23. Por eso, los investigadores apuntan -hasta ahora sin éxito- en la localización de testigos que pudieran haberla visto tanto durante la noche del jueves como por la mañana del viernes.



El hijo de Módica contó que su madre y su novio habían tenido problemas de pareja y hasta hubo una denuncia por violencia de género. Ocurrió antes de que se fueran a vivir juntos, en diciembre de 2020.



“La última persona que la vio fue su pareja. Hablé con él y dijo que se había ido de su casa para ir a trabajar y ella se había quedado durmiendo. Aparentemente, su plan era ir al cerro en el día. Ella estaba súper contenta y feliz”, detalló la hija de la cordobesa. Y agregó: “No creo que haya salido a caminar estando incomunicada. Es súper precavida”.

A raíz de los pocos avances en el caso, el domingo por la tarde unas 300 personas participaron de una marcha en el centro de La Falda para reclamar la aparición con vida de Ivana.



Además de familiares, amigos y conocidos, turistas que se encontraban en la ciudad para pasar el fin de semana largo por los feriados de Carnaval se sumaron a la manifestación.



Familiares, amigos, conocidos y turistas se sumaron a la marcha por la desaparición de Ivana Módica

“Por favor, ayúdennos a encontrarla. No hay nada, no hay rastros no hay nada. Los vecinos y quien pueda dar información son nuestra única esperanza. Ella era mamá y era abuela, y tenía todo el derecho a vivir como todos”, dijo Nicole a los medios de comunicación que se acercaron a cubrir la marcha, en medio del llanto.



Si bien todavía no hay avances significativos en la investigación, Carol, la hermana de Ivana, hizo un pedido respecto a la violencia contra las mujeres: “Esto tiene que empezar a terminar. Cuando hablamos de violencia, no solo hablamos de violencia contra la mujer: nadie tiene derecho a hacerle daño a nadie”.

Al momento de su desaparición, Ivana vestía zapatillas de senderismo de color negro, y tenía una mochila anaranjada con tiras negras. Mide 1,72 metros, tiene tez blanca, cabello largo, rubio y lacio, ojos de color marrón y pesa entre 60 y 65 kilos aproximadamente. Tiene un tatuaje de dos alas en la zona baja de la espalda, no usa piercings ni tiene cicatrices.



Los que tengan información sobre su paradero deben contactarse al teléfono de Tribunales de Cosquín, 03541-454985 (interno 56261), o a la línea de la Unidad Judicial de La Falda (03548-422834).