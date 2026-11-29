España realizó el domingo 29 de noviembre elecciones generales para renovar los 350 diputados y 209 senadores de las Cortes Generales. Más de 38,6 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en una jornada con un despliegue de seguridad de más de 100.000 efectivos.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emitió su voto temprano en Madrid y convocó a la población a participar activamente. Sánchez destacó que el voto es el poder más importante en democracia y anticipó una alta participación electoral.

Su principal adversario, Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, votó minutos después en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, acompañado por su esposa, Eva Cárdenas. Feijóo llega a estos comicios con ventaja en las encuestas previas, aunque el sistema parlamentario español, que no contempla segunda vuelta, hace que la conformación de mayorías en el Congreso sea fundamental para la gobernabilidad.

Además de Sánchez y Feijóo, otros actores relevantes en la contienda son Santiago Abascal, líder de Vox, y Ada Colau, quienes podrían influir en la formación de pactos políticos tras la elección.

Los centros de votación estuvieron abiertos hasta las 20 horas de España, momento en que comenzó el escrutinio oficial de votos, que definirá si continúa el actual gobierno o se produce un cambio hacia la derecha.